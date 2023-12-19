聖誕元旦料903萬人次進出香港　周六陸路較繁忙　料55萬人次出境

聖誕將至，入境事務處預計今年聖誕節及元旦假期期間，約有903萬人次進出香港，當中83.5%旅客、即約754萬人次，會經各陸路邊境管制站進出香港。處方預計陸路出境較為繁忙的日子為12月23日、即平安夜前一日，出境人次約54.9萬。



入境處續指，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計分別每日平均約有21.7萬、18.4萬及11.8萬人次出入境。



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入境事務處預計，今年聖誕節及元旦假期期間、即12月22日至26日及12月29日至明年1月1日，約有903萬人次經各海、陸、空管制站進出香港，當中約83.5%旅客、即約754萬人次為旅客，會經各陸路邊境管制站進出香港。

入境處預計12.26入境高峰

當局預計，陸路出境較為繁忙的日子為12月23日，出境人次約54.9萬，而入境高峰期為12月26日，入境人次約62.6萬。

入境處續指，假期期間羅湖管制站、落馬洲支線管制站及港珠澳大橋管制站將會非常繁忙，預計分別每日平均約有21.7萬、18.4萬及11.8萬人次出入境。

處方稱，已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，並會增派保安人員協助維持旅客過關秩序。

入境處亦會連同警務處、海關和香港鐵路有限公司在羅湖管制站成立聯合指揮中心，以作出相應的部署及措施，並與內地出入境部門緊密聯繫，密切留意人流情況及在有需要時採取適當分流疏導措施。

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