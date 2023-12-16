工展會｜酒商無懼北上潮　料生意達7位數　市民入場撐靚正香港貨

工展會今（16日）開鑼，酒商今年首度參展。有酒商負責人指，參展人流出乎意料多人，又指不少客人消費力高，每次都幾箱購入；有售賣保健食品的負責人亦指，今年人流較去年暢旺，不擔心生意受北上風潮影響，因港人北上通常只有一兩日，但展期有24天，相信總會有機會前來參觀。有入場多年的市民豪花6,000元買保健品，另有市民表示從未北上消費，因為要支持香港「靚正」香港貨。



今年工展會首次有酒商參展，第一年參展酒商責任人黃先生指，北上潮對生意的影響微，又指今日人流出乎意料地多，原本準備30套特價酒已全數賣光，他以今日生意額預計，料整個展期將超過7位數生意額。又指參觀客人花費豪爽，不少客人以箱作購買單位。

單日生意額已勝去年全個展期

另外，售賣保健食品的負責人連小姐亦指，今年人流較去年暢旺，單以今日生意額已較去年全個展期優勝，打算今晚補訂多5成貨品。又指不擔心受北上消費風潮影響，預料港人北上只上一兩日，今年展期有24天，相信總會有機會來參觀。今日亦是天文台今年發出首個寒冷天氣警告，有參展廿年、售賣冬衣的攤檔指今日生意及人流平平，期望今年可吸引北上探親及出外旅行客人購買冬衣。

市民豪花6,000元買保健品

每年都來參觀的李小姐指今日中午12時已到現場，今年花費6,000元購買保健品，花費較去年多一倍，她曾到內地消費，但因不識路而不常北上。亦有參觀10年的王先生亦花費約5,000元購買保健品及零食，他指父母均在廣州，而參展通常只是一日時間，不太影響北上探訪父母。

另外一位譚小姐亦花費3,000元購買飲料沖劑及保健品，她指未曾北上消費，稱支持港貨，因港貨質素較高。另一入場人士司徒小姐花費約700元購買零食，平均一週便北上消費或就醫的她指，香港及大陸的貨物相較，大陸較為平價，而參觀工展會未會阻礙其北上，因她通常選擇平日等較少人過關時段北上。