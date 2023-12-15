廟街夜市｜入夜開鑼　檔主憂北上熱影響生意　盼「港人幫返港人」

香港夜繽紛活動再度來臨，為期半年的「廟街夜市」今晚（15日）7時30分正式開鑼，在廟街設有地道美食和懷舊小食攤位，及設多個主題打卡位。不少檔主對夜市生意感樂觀，但亦有人擔心港人北上會影響生意，希望「香港人可以幫返香港人」。



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在廟街夜市正式開幕前，先設有傳媒導覽，文化體育及旅遊局局長楊潤雄到場品嚐牛雜及燒賣等。夜市在佐敦廟街牌坊位置，設有22個特色美食攤位及近10個懷舊小食流動攤檔，除了香港地道的魚蛋、燒賣、蛇羹等外，亦有和牛、台式食物、印度、土耳其等食物。

食檔售燒賣20元10粒，牛雜50元

五香牛雜負責人阿金表示，為了振興香港經濟，所以來參加廟街夜市，她本身不是飲食業出身，趁住機會嘗試，靠前輩教路，希望賺到「風山水起」，食檔燒賣賣20元10粒，40元20粒，牛雜50元，期望生意越多越好。

大碗蛇羹85元 和牛漢堡28元

賣蛇羹的劉先生今次主力賣蛇羹及糯米飯，大碗蛇羹85元，細碗48元。他期望可帶動香港經濟，令廟街更多人流，但都擔心香港現時喜歡北上，會影響生意，現時廟街市道比疫情時更差，他坦言希望「香港人可以幫返香港人」，帶動經濟令生意更好，不過他仍對生意感樂觀，因為之後天氣轉涼，相信可以吸引客人前來。

而賣台灣食品的檔主李先生，為了推廣廟街而做相對便宜的價錢，並非打算賺錢，以40元兩份的價格賣滷肉飯、胡椒餅及雞腿捲等台灣夜市食物，可以自由配搭，更標榜是台灣直送。另外亦有店主以28元賣和牛漢堡，希望大家可以平民價錢品嚐高級和牛，亦透過夜市帶動港人及國外的旅客多在晚上光顧不同食肆。

有檔主以28元出售和牛漢堡。（余睿菁攝）

賣飛機欖玩懷舊 賣10元一包

而夜市亦有一些流動攤檔，賣飛機欖的David表示，爺爺70年前是在香港賣飛機欖，但自己及父親都沒有繼承行業，他認為廟街文化及飛機欖都是值得保留及推廣，之後會不定期來夜市擺檔，而一包飛機欖會賣10元。

香港旅發局總事程鼎一表示，廟街是香港最具特色的標誌性地點，希望透過激活廟街，帶動人流到廟街。他認為廟街是香港地道的地方，有獨有文化，非常能夠代表香港。

油麻地廟街販商商會主席陳錦榮指，今次檔主都是免租金，檔主亦是由商會邀請廟街及廟街附近的商戶，整個夜市全是靠旅發局出錢，希望檔主可做到價廉物美，而大家食過檔主的食物後，可以到他們的本身的店舖光顧。

除夜市外，亦增設了富廟街特式的多個主題打卡位，負責設計的本地建築師蕭國健指出，這次設計的裝置藝術主要會包括廟街、唐樓建築及香港特色等元素，並製成發光打卡裝置，蕭國健指霓虹燈香港買少見少，希望可以製作類似霓虹燈的發光裝置，放在油尖旺區，帶動環境氣氛。