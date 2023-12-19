工展會｜海味店推優惠　抗衡北上熱　冀港人「支持本土品牌」

工展會2023今日（19日）踏入第四日，人潮仍然洶湧，不少人都想趁冬至前準備海味。有入場的市民指，今年香港經濟差，又感覺貨品加價，因此預算由往年的四千元減至千多元。內地的海味售價平，問及會否北上入貨，她就說內地牌子選擇較少，香港牌子會更有保障。有海味店負責人就推出價格優惠，冀吸引顧客留港消費，「希望香港人支持唔同嘅本土品牌」。



不少市民到工展會購買食品。（盧翊銘攝）

香港經濟差 入場市民預算減

入場市民林女士表示，往年會花費約三、四千元購入食品，惟今年香港經濟差，因此預算會縮減至約千元，希望購入冬菇、鮑魚做冬。

她又認為今年食品相對以前貴約一成，但亦因為工展會的多元性，而選擇入場支持一些本地牌子。被問及會否受近日北上消費潮影響而選擇到內地消費，她就表示內地牌子選擇較少，香港牌子會更有保障。

每年都會入場參與工展會的陳小姐，去年購買過萬元的健康食品，今年則只購入數千元的蠔豉及有機健康食品就「買夠」。被問及會否受北上消費潮影響而選擇到內地消費，她就表示平時都只會買大牌子，因為「驚假嘢」而不會在內地購買商品。

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海味店料生意增兩成

參展工展會將近10年的海味店「天龍」銷售經理趙先生表示，不少市民在做冬前到場購入鮑魚、花膠等海味。他又指今次是通關過後首個工展會，觀察到內地客較往年多達三成，保守估計生意額會有兩成升幅。

他指，在工展會售賣的商品較平時便宜，冀吸引更顧客留港消費，又續指公司作為本土品牌，「希望香港人支持唔同嘅本土品牌，所以先有工展會嘅存在。」