工展會｜恢復熟食檔主大讚人流暢旺　料加推試食款式吸引客人

疫後復常工展會今（16日）首日開鑼，現場不少攤檔提供試食及熟食，有檔主大讚人流暢旺，解除口罩令後多人試食，料加推產品種類及試食款式去吸引更多客人，期望生意有望恢復疫情前水平，亦不擔心香港人北上消費搶客。



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解除口罩令後更多人試食 料多推不同產品吸客

經營食品廠負責人四哥指，每一年都有參展工展會，大讚今年人流暢旺，「今年人流好咗好多，好開心！」他又指每年工展會都會準備不同種類試食，早上在煮熱羊腩煲期間，準備試食的客人已大排長龍，短短兩小時已賣出十多包羊腩煲，生意理想，希望今年可再創高峰。

另外，售賣臘腸、薑母茶等乾貨的攤檔負責人陳先生亦指人流尚算不錯，今年是第10年參展，前年取消試食令生意額下跌四至五成，今年解除口罩令後，增加消費者信心，令更多人試食了解產品。他指其攤檔中有9成貨品可提供試食，期望增加產品種類或多做試食去吸引人流，因今年商場及展覽生意較弱，但仍對工展會生意額抱有信心。

不擔心港人北上消費 料人流不太差

有售賣果汁攤檔負責人黃先生指，今年是第8年參展，連續兩年都有推出試飲，「希望大家開心啲！」他指，雖然今日人流與去年相若，但仍有一班熟客支持。另有參展廿多年、售賣醬料攤檔負責人曹小姐亦持相同意見，期待生意有望恢復疫情前水平，亦不擔心香港人北上消費，因以過往參展經驗，人流不會太差。