青年穿印光時衞衣機場被截　被捕稱認同理念　認作具煽動行為候判

無業青年穿上印有「光時」及涉港獨字目上衣現身香港國際機場，並準備離港到台灣，遭國安處人員拘捕，並在其隨身物品發現印有煽動字句的旗幟及衣物等。青年從而被控煽動罪，他在案件於西九龍裁判法院再提訊時認罪，他的代表律師指被告並非政治人物，並非想爭取政治本錢，其煽動情況亦較網上發布煽動訊息為輕，總裁判官蘇惠德把案押至1月10日判刑，期間需還柙。



被告諸啟邦，26歲，無業。他承認作出一項或多項具煽動意圖的作為，及管有煽動刊物等兩罪，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德決定將案件押後至下周三(10日)判刑。

控罡指他於2023年11月27日，穿着一件印有陳述的上衣，意圖引起憎恨或藐視中央及香港政府；他另被控於同日，在香港國際機場登機閘口編號205或其附近，管有印有陳述資料的3幅旗幟和1件上衣。被告原另被控管有他人身份證罪，但獲控方撤回。

案情指，被告在案發當日下午約4時在離境大堂接受安檢時，被保安人員發現他身穿印有「光復」等口號的長袖上衣，機場員工遂向中央控制中心報告並報警。警員到場發現被告穿有「香港獨立」的短袖上衣，並管有印上「光復」字句的旗幟及他手持旗幟的照片。

被告在錄影會面稱想到台中做短期工作，因支持標語上的理念，故穿上涉案衣物欲爭取公眾認同。

案件編號：WKCC 5138/2023