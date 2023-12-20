內地家電製造商九陽於科學園設科技創新研發中心　將聘逾300人

再有內地企業來港設科技創新研發中心。香港科技園公司與內地家電製造商九陽股份有限公司今日（20日）簽署合作備忘錄，九陽將於科學園內設立科技創新研發中心，預計在2027年底前投資至少2億美元（約15.6億港元）及招聘逾300人的科研團隊，與科技園公司攜手，共同推動香港智慧城市的發展。



科技園公司表示，是次與山東省九陽的合作由創新科技及工業局和引進重點企業辦公室共同策劃，以推動本地智慧城市發展。九陽將於香港的科技創新研發中心，致力開展智慧化集成、AIoT、語音交互、導航識別、節能環保、遠程維護服務、數位化升級等新技術應用，以及為家用電器上的技術研究，包括國際新型材料、感測器、晶片、電機、熱傳導等進行知識轉移。

JS環球生活執行董事、九陽股份副董事長韓潤表示，香港是全球自由經濟體之一，是海外企業開拓內地市場、國內企業走向國際的理想通道，有助企業實現國際化的重要發展。她續指，香港科學園有一流的配套設施、世界級的研究人才、實驗室和龐大活躍的投資者網絡，可以為九陽提供理想的國際化營商和研發環境，以及全方位的支援。

創新科技及工業局局長孫東教授表示，山東省一直與香港保持頻繁交往，一方面以堅實的產業基礎和巨大的市場規模為後盾，為香港企業、高校等提供充足的合作空間；另一方面善用香港作為山東省企業「走出去」和把外資「引進來」的主要平台，充分發揮雙方的優勢達致雙贏，助力香港打造成國際創科中心。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，非常高興九陽決定落戶科學園，一同推動智慧城市發展，培育專才，促進山東香港兩地在創科方面的合作。他指今年對科技園公司來說，是豐收的一年，單是12月已經有四家來自內地不同行業的龍頭企業落戶香港，對香港成為國際創科中心是個肯定，未來會繼續與山東省合作，包括共同推動青島上合示範區的發展，以及香港科技企業到山東尋找發展機會。