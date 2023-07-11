懲教署與科技園公司簽訂合作備忘　三個範疇推動「智慧監獄」發展

懲教署與香港科技園公司今日（11日）簽訂合作備忘錄，深化雙方合作關係，推動「智慧監獄」的持續發展，以在未來三年就三個範疇共同探討創新方案，當中包括物色和配對市場驗證的創新方案、為懲教署安排與創科業界及學術界等定期會談交流及在懲教設施內設立「懲境」實驗室。



創新科技及工業局局長孫東致辭時表示，今日懲教署與科技園公司簽署合作備忘錄，正好為各政府部門起積極示範作用，期待未來不同的政府部門及各行各業能開發更多科技應用方案，做到便民利商，助力香港全速推動創科事業和智慧城市的發展。



懲教署與科技園公司今日簽訂合作備忘錄，深化雙方合作關係，推動「智慧監獄」的持續發展。合作備忘錄提到，在未來三年就三個範疇共同探討創新方案，當中包括物色和配對市場驗證的創新方案、為懲教署安排與創科業界及學術界等定期會談交流及在懲教設施內設立「懲境」實驗室。

孫東表示，今日懲教署與科技園公司簽署合作備忘錄，正好為各政府部門起積極示範作用，期待未來不同的政府部門及各行各業能開發更多科技應用方案，做到便民利商，助力香港全速推動創科事業和智慧城市的發展。

懲教署署長黃國興致辭時補充，懲教署一直積極響應政府推動「智慧城市」及創科發展的政策，並將「智慧監獄」納入部門的策略發展計劃，着力應用創新科技，推動懲教設施現代化。他深信憑着科技園公司的能力和經驗，加上懲教署推動創科應用和高質量發展的決心，是次合作必定能夠引進更多「智慧」方案，提升部門的運作效能及服務質素。