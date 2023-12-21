逾六成情侶料聖誕節消費較去年增　逾兩成人選擇北上慶祝

聖誕節假期間，不少情侶會共渡慶祝。有調查發現，逾兩成男女會選擇與心儀對象北上慶祝及消費。另外，逾6成人預期整體消費會比去年增加，主因是收入增加；另有逾三成半人則會減少消費，較多人擔心經濟大環境不景，選擇儲蓄為先。



有調查發現，逾兩成男女會選擇與情人北上慶祝及消費。（郭梓謙攝）

逾6成男女希望享用聖誕大餐 聖誕北上旅遊成新選項

交友約會公司「香港婚活」，於11月中至12月初，以問卷調查方式，訪問677名本地男女，了解情人的聖誕消費意欲及模式。

結果發現，最多受訪者希望與心儀對象共晉聖誕大餐，男女士的選擇佔比超過六成（61%、68%）；近4成半男女（46%、43%）預料今年在聖誕大餐上花費$500至$1000。

通關後港人北上消費成風，問卷今年新增加入北上的選項，男士選擇到海外旅遊或北上的人數相近，各佔2成9與2成8；女士選擇北上則較少，只有2成4；但希望到海外旅遊的人則有5成2，超過一倍。

逾6成人料整體花費較去年增加 另有受訪者因經濟不景降消費意欲

相較去年，今年有超過6成的男女（64%、62%）認為，今年的整體花費會比去年增加，其中有3成半男士比去年多消費2成；至於3成8女士表示會多消費1成；至於增加主因，則主要與個人收入增加有關（37%、26%）。

不過同一時間，亦有超過3成半的男女（36%、38%）認為自己於今年聖誕會減少消費。而其中6成男女因為擔心經濟大環境不景，故選擇儲蓄；另外，亦有逾1成人（17%、13%）減少消費的原因，出於個人收入減少。