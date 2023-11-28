北上消費｜邵家輝稱本港仍有優勢　倡放寬一周一行　辦演唱會經濟

港人北上熱潮持續，過去周末約33.7萬人次經陸路口岸北上，創本月新高。立法會批發及零售界議員邵家輝指，北上人次多於南下人次是目前趨勢，但本港仍有稅額的優勢，售賣的貨品亦是內地旅客的信心保證。他建議政府向中央反映，放寬深圳居民「一周一行」的政策，便利大灣區旅客南下來港，又指應該多舉辦大型活動，由政府牽頭發展「演唱會經濟」及島嶼娛樂。



▼11月18日 香港市民北上打邊爐▼



邵家輝表示，港人逢周末北上消費，對於本港生意有一定影響，但零售數據顯示，目前市道已回復2018年逾八成。他指，本港始終有免稅的吸引力，價錢上有一定優勢，集中國際上所有好產品，安全及質量一向是吸引內地旅客的重要指標。但是本港租金高，欠缺人力，令到生活成本有一定艱難，需要盡快補充人力，提升服務質素。

邵家輝：大灣區有7,000萬市民可南下

他說，本港有700萬市民，大量客源北上遊客，但大灣區亦有7,000萬市民可以南下。深圳市試行戶籍居民「一簽多行」於2015年調整為「一周一行」，邵家輝認為，為了便利內地旅客往來，香港應與中央反映回復「一簽多行」，以及開放更多自由行城市。

政府早前推出「香港夜繽紛」，搞旺本港夜生活。邵家輝稱，參與商戶稱，所得收入比原先預計多，過去幾個月的夜繽紛活動是一個很好的例子，政府對於海濱長廊的規劃有所改變，相信一路採用不同新模式，可令本地市民或遊客有新鮮感及吸引點。他希望，政府可以多舉辦大型活動，如之前的香港美酒佳餚巡禮人流很多，內地亦有宣傳。

立法會（批發及零售界）議員邵家輝。（資料圖片／何頴賢攝）

吸國際巨聲在港落腳

他又提及，「演唱會經濟」是本港文化主打，建議演唱會不只於紅館舉行，而是移師戶外地方，並由政府牽頭，如果當地政府獻出更多誠意，便利辦理簽證，相信可以吸引國際巨聲選擇在香港落腳：「如果唔使錢嘅話，我相信更加好，好多香港市民同埋啲遊客過嚟香港，幫襯埋酒店、零售、飲食等等。」

對於特首李家超早前表示，香港亦有自身優勢，「但在場地方面要加把勁」，邵家輝則指，香港亦有不少場地，例如中環海傍、維園足球場、機場附近、啟德體育園，相信可吸引遊客前來。他續指，本港被陽光及海灘包圍，亦有很多島嶼，政府應思考如何將島嶼變成水上活動吸引點，給遊客多一個選擇。