北上消費｜李家超：仲有七百多萬市民在港　點解你吸引唔到消費？

行政長官李家超回應港人北上消費成風時指出，香港與內地融合做得好，當然有很多人到內地，某程度證明多年的工作成功，不再是兩制排斥一國。他又指大家要接受「變幻才是永恒」，每個周末廿多萬港人北上消費，但仍有七百多萬市民留港：「係97%同3%嘅比較」，強調要想辦法吸引留港市民消費。



李家超指港人北上消費屬正常（港台節目截圖）

李家超接受港台節目《政策盤點》時，回應周末有很多港人到內地消費和度假，他認為這種轉變很正常，又指不要浪費了一國兩制給我們的機遇、機會，但要思考如何吸引七百多萬市民消費。

我哋第一要明白變幻才是永恒。呢個轉變其實好正常，我哋要面對佢、而處理佢。第二呢，亦都不應畀借口自己，每個周末就上咗廿多萬人去嘞，咁我哋就輸出消費，但你諗吓我哋仲有七百多萬市民喺香港，點解你吸引唔到呢七百多萬市民喺度消費呢？七百幾百同二十幾萬，係97%同3%嘅比較，咁我哋有咁大量嘅人喺度消費，咁我哋要諗吓點樣令到佢哋消費。 行政長官李家超

他強調，政府責無旁貸，但所有市民的參與，是讓這個共同家園變好或變壞的關鍵元素。例如香港夜繽紛或其他活動由政府帶頭去做，但真正有能力辦好一定是民間力量，所以不應該再着眼於多少人北上，認為怎樣搞活市場是大家的共同責任。

另外，李家超表示，作為行政長官最大挑戰是如何發揮好領導作用，除了是政府領導全香港，亦要讓全香港覺得領導方向正確。

他指出，《施政報告》提出要拼經濟、謀發展，目的是讓大家生活得更好；要惠民生、添幸福是永遠的工程。他強調以結果為目標，並不是口號，更重要是改變政府文化，從而改變社會文化。因為立法會或媒體報道都會檢視是否以結果為目標，若整個社會都是這樣，把所有力量盡量凝聚在達到這目標上，便不會有噪音、不會有內耗。

李家超說，政府鼓勵生育是希望未來的香港社會有家園的感覺。他希望幫助每名父母面對有孩子後的困難，因此《施報報告》提出托兒、減稅，提早獲派公屋或置業等，還有2萬元獎勵金。他又說，想起自己成長的時候住在屋邨，同層的鄰居全都認識，鄰里守望相助，他希望地區治理也可以推動這一點。

搶人才搶企業刻不容緩

李家超又形容，「搶人才、搶企業」是刻不容緩，因為全世界都在爭奪人才，若不認真、不積極、不主動，不覺得有危機感便會輸。同時亦要注意內和外，本港內部在某些領域缺乏人才，包括一些經驗較豐富的管理層；至於外部方面，很多國家，特別是大國，用一些政治語言表示為人提供某些政治上的幫助，他認為是表面說話，實際是搶人才。

他又以乒乓球賽為例，認為若人才不加入我隊，將來便在敵方隊伍出現。因此必須強化自己，施政報告提出強化教育工作，將香港發展成為國際高等教育樞紐，不單可吸納外來學生，亦能幫助本地學生擴闊視野。若有更多教授人才來港，對香港有幫助。