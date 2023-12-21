南豐陳廷驊基金會捐3300萬助50小NGO紓困　「信任為本」方式審批

南豐集團創辦人家族基金設立「雪中送炭計劃」，過去三年向50間小型非牟利機構（NGO）合共捐助3,300萬元，用於核心營運開支，助機構在疫情下維持營運，度過難關。基金會的資料顯示，受助機構最大支出為薪酬開支，其次是租金。基金會指出，今次突破坊間以個別項目或績效（KPI）為本的資助模式，而是採取「信任為本」的慈善方式，受助機構無須承受為績效「追數」的壓力。



針對無社署恆常撥款、有良好往績小NGO

設立「雪中送炭計劃」的陳廷驊基金會，是南豐集團創辦人陳廷驊生前成立的家族慈善信託基金。基金會今日（12月21日）表示，此計劃針對沒有接受社會福利署恆常撥款、有良好往績的小型非牟利機構，就其營運開支提供經濟支援。基金會過去三年接獲近600份申請，最終50間獲選，每間可獲得上限為75萬元的核心營運資金，以支援最長9個月的營運所需。

除了金錢上的應急資助，雪中送炭計劃同時包括為受助機構舉辦的夥伴同行計劃，透過分享知識、技能及人際網絡等資源，提升機構之間互相關顧的氛圍，達致「同行共學」增強抗逆力。

呼籲慈善界延續「信任為本」資助方式

目前陳廷驊基金會項目總裁潘經光表示，疫情期間本港有小型非牟利機構出現營運危機，情況嚴峻，缺乏足夠資金出糧及交租，員工感到徬徨無助。基金會今次採取了開放又謹慎的態度挑選上述50間機構，以信任為本的方式提供資助，從中體現小型非牟利機構工作的價值和意義。他呼籲慈善界及社福界等延續信任為本的資助方式，「在傳統的慈善工作中，捐助機構與受助機構通常有隔膜和鴻溝，甚至感覺上有高低分野。但當參與雪中送炭計劃的時候，我們很覺得自己是同行者。最重要是一份相信。」