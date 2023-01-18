鵬里資產3.5億沽太子全幢商廈　陳廷驊基金會承接

中港本月落實通關後，逾億元大額物業成交個案增加。由基金公司鵬里資產持有的太子全幢商廈HQ，近月以約3.5億元沽出，承接新買家為陳廷驊基金會。

上述成交個案為太子砵蘭街450至454號HQ，為一幢樓高15層的商廈，總樓面約38,228平方呎，每層約3,000餘平方呎。該廈在上月底以3.5億元沽出，成交呎價約9,155元。據悉，該廈出租率約97%，主要租客為教育中心、宗教團體等，目前平均呎租約30元。

2015年買入價3.49億 帳面升值一球

大廈前身為炳富商業大廈，由基金公司鵬里資產於2015年以3.49億元購入，及後進行翻新工程，並以教育為主題。據悉，該鵬里資產在兩年前曾叫價7.8億元，而去年叫價降至約6億元。以最新成交價計算，該幢商廈在過去7年多帳面升值僅100萬元。

基金會入市 料作慈善用途及自用

據了解，上述商廈新買家為DHCF House of Compassion Limited，為陳廷驊基金會的相關公司。其公司董事包括南豐集團榮譽主席陳慧慧、其次女張添珞。有消息人士透露，是次陳廷驊基金會買入該廈，將會自用及作慈善用途，初步計劃把部分樓面，以低於市值的租金出租予個別非牟利機構。

資料顯示，陳廷驊基金會由已故「棉紗大王」、南豐集團創辦人陳廷驊於1970年創立，目前基金會主席為陳慧慧。