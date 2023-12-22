聖誕假期｜民政總署消防處聯合行動　放蛇掃蕩5間無牌酒店及賓館

聖誕及新年假期將至，不少旅客訪港旅遊，民政事務總署聯同消防處一連兩日展開代號名為聯合行動，到不同地點以「放蛇」方式掃蕩無牌酒店、無牌賓館及嚴厲打擊違規經營的持牌會址。



民政總署今日（22日）表示，在行動中巡查了港島及九龍區19個處所，發現有五個處所涉嫌無牌經營酒店、無牌賓館及三間涉嫌違反發牌條件的持牌會址，民政總署牌照處會進一步跟進所有個案，並在完成調查後就獲得足夠證據支持的個案提出檢控。



民政事務總署牌照事務處聯同消防處12月20日及21日展開代號名為「閃焰」的聯合行動，掃蕩無牌酒店／賓館及嚴厲打擊違規經營的持牌會址。圖為牌照處執法人員在一間會址進行突擊檢查。

民政總署轄下牌照事務處聯同消防處周三及周四（20日及11日）一連兩日展開代號名為「閃焰」的聯合行動，到不同地點以喬裝顧客的方式，全力掃蕩無牌酒店／賓館及嚴厲打擊違規經營的持牌會址。

另發現三間持牌會址涉嫌違反發牌條件

民政總署發言人今日（十二月二十二日）表示，牌照處在行動中巡查了港島及九龍區19個處所，發現有五個處所涉嫌無牌經營酒店／賓館及三間涉嫌違反發牌條件的持牌會址，牌照處會進一步跟進所有個案，並在完成調查後就獲得足夠證據支持的個案提出檢控。

民政總署稱，針對透過網上平台招徠的無牌酒店／賓館，牌照處已加強情報收集工作，成立專責小隊瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區、博客專欄等，搜尋懷疑無牌酒店／賓館的資訊和情報。當發現透過網上平台出租的無牌酒店／賓館，牌照處的執法人員便會跟進調查。

民政總署強調，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，一經定罪可被判監禁並留有案底，最高罰款500,000元及監禁三年，並可就罪行持續期間的每一日另處罰款20,000元；亦可針對涉及重犯罪行的處所發出為期六個月的封閉令。