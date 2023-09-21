民政總署與消防處聯合行動　揭14家無牌酒店及賓館

內地十一黃金周將至，民政事務總署轄下牌照事務處19及20日聯同消防處，展開代號名為「閃焰」的聯合行動，到不同地點以喬裝顧客方式「放蛇」，掃蕩無牌酒店、賓館，以及打擊違規經營的持牌會址，以保障顧客及公眾安全。牌照處並會於境外主要互聯網搜尋器作出宣傳，讓旅客計劃旅程時更易於接觸到牌照處的資訊。



民政總署發言人昨日（20日）表示，牌照處在行動中巡查了油尖旺區27個處所，發現有14個涉嫌無牌經營酒店或賓館，以及一間涉嫌違反發牌條件的持牌會址。牌照處會進一步跟進所有個案，並在完成調查後，就獲得足夠證據的個案提出檢控。

針對透過網上平台招徠的無牌酒店及賓館，牌照處已加強情報收集工作，成立專責小隊瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區、博客專欄等，以搜尋懷疑無牌酒店及賓館的資訊和情報，一旦發現便會跟進調查。

牌照處透過境外互聯網搜尋器加強宣傳

牌照處亦會繼續透過公眾教育，及於境外主要互聯網搜尋器宣傳，讓旅客更容易接觸到牌照處的資訊，並透過牌照處網頁的搜索功能，分辨預訂的酒店或賓館是否持牌。

發言人強調，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，一經定罪可被判監禁並留有案底，最高罰款50萬元及監禁3年，並可就罪行持續期間的每一日，另處罰款2萬元；亦可針對涉及重犯罪行的處所發出為期6個月的封閉令。

旅客可於牌照處網頁hadla.gov.hk或透過「香港持牌旅館」手機應用程式，搜尋有關酒店或賓館是否持有有效牌照。任何人如發現懷疑無牌酒店或賓館，應致電牌照處熱線或透過手機程式舉報。