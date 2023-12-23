聖誕節｜港珠澳大橋金巴繁忙須排隊　港人：正日返港推動本地消費

聖誕節長假期首日，不少許久沒離港過節的市民選擇今日（23日）出遊，其中港珠澳大橋有不少準備往澳門或珠海的市民，但不需要排隊過關，乘客落車後已可即時入閘。金巴網站顯示香港往珠海及澳門處於「繁忙」狀態，即預計輪候時間一般少於45分鐘。有市民與同事一行6人到澳門玩兩日一夜，笑稱身邊朋友都是情侶，故在聖誕前兩日出發，「唔阻住佢哋拍拖，正日留港推動本地消費，支持夜繽紛。」



港珠澳大橋今早人流不少，大部份的巴士都滿載。（歐嘉樂攝）

往珠海及澳門金巴 輪候時間時間少於45分鐘

港珠澳大橋今早人流不少，大部份的巴士都滿載，逾一半均在大橋落車，其餘則前往機場。據金巴網站公布的實時輪候時間顯示，香港往珠海及澳門金巴輪候時間，處於「繁忙」狀態，即代表輪候時間一般少於45分鐘。至於珠海及澳門來港金巴輪候時間則為「正常」，即一般少於15分鐘。

李先生與同事一行6人今日經大橋往澳門展開兩日一夜遊，李先生稱，朋友均是一對對的情侶，他們聖誕會與伴侶一同過節，故選擇在聖誕前兩日出發，「唔會阻到佢哋拍拖。」他說，沒有太多假期可以和同事出門遊玩，故選擇較近的澳門，「試吓一齊出去玩，澳門兩日一夜先，如果去遠啲發現大家都唔夾，費時嘈交啦。」

他又指，聖誕前夕澳門酒店房價較貴，聖誕正日會留港過節，「推動本地消費，支持夜繽紛。」同行的紀小姐則指假期留港較悶，往日本、泰國又消費較大，因此選擇澳門，「都想睇下聖誕燈飾，同聖誕樹影相。」

+ 7

往珠海玩市民：香港地方玩過哂 大陸消費較平

黃先生一行幾個家庭共7、8人，今日往珠海、橫琴一帶遊玩，打算12月30、31日左右才回港。他稱內地消費較便宜，「香港地方玩過哂 ，大陸平啲，係珠海到處走call（召）車都方便，冇香港消費貴。」

陸先生一家四口今日先到澳門玩兩日，再轉往珠海廣州，料玩5日才回港。他指大橋人流不算多，但在欣澳站外等B5巴士時很多人排隊，認為人多時巴士公司應多開班次。他稱疫情困在港多年，上次往澳門已時10年前，「個女個時1歲，𠲖家考10幾歲，澳門變化好大」，又稱之前行經港珠澳大橋十分暢順，車流不多，「咁偉大嘅一條橋，要畀細路仔試下，之前都係習主席過嚟剪綵。」