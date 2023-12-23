梅艷芳紀念展周日起舉辦　文化博物館館長稱　未受重置計劃影響

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館由明日（24日）起舉行全新展覽「絕代芳華．梅艷芳」，展出70組梅艷芳相關展品。



近日政府公布打算將尖沙咀科學館搬入沙田文化博物館，文化博物館總館長林國輝強調，對未來的展覽計劃沒有影響，「喺呢幾年已經安排到密密麻麻。」



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全新梅艷芳展覽展出70組珍藏

巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館將於12月24日至明年9月2日，舉行全新展覽「絕代芳華．梅艷芳」，展出70組梅艷芳相關展品，包括唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物。

梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基捐出的展品便佔20組，包括早年捐贈的8套梅艷芳不同時期穿著的舞台服飾，以及近年捐出的獎座和親筆簽名黑膠唱片。觀眾弄通過展覽緬懷梅艷芳在音樂和電影的成就，及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。

文化博物館︰研究及展覽計劃安排到密密麻麻

惟文體旅局計劃將尖沙咀科學館搬入沙田文化博物館，後者藏品會在其他博物館重新整合。文化博物館總館長林國輝強調沒有影響，指博物館原定的節目安排、研究、收藏及其他計劃均一直不變。他並透露，其研究及展覽計劃，「喺呢幾年已經安排到密密麻麻」，團隊士氣高昂。

林國輝指，文化博物館繼續積極在香港流行文化收藏和展示做功夫，亦會繼續連結業界、建立藏品，為下一波展覽，及即將設立的「流行文化館」做好準備。

康文署署長劉明光︰正籌辦第二屆流行文化節

康文署署長劉明光表示，正積極籌辦第二屆流行文化節，將以「也文也武」為主題，明年3月至7月舉辦超過20項節目。他又指，政府未來會大力推廣流行文化，正覓地籌辦「流行文化館」，而本港博物館數目亦由15間增至超過20間，但相關整合和增建計劃目前仍在研究中，稍後會再交代。