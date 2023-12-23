梅艷芳紀念展周日起舉辦　文化博物館館長稱　未受重置計劃影響

撰文：歐陽德浩
出版：更新：

為紀念一代巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館由明日（24日）起舉行全新展覽「絕代芳華．梅艷芳」，展出70組梅艷芳相關展品。

近日政府公布打算將尖沙咀科學館搬入沙田文化博物館，文化博物館總館長林國輝強調，對未來的展覽計劃沒有影響，「喺呢幾年已經安排到密密麻麻。」

+5

全新梅艷芳展覽展出70組珍藏

巨星梅艷芳逝世20周年，香港文化博物館將於12月24日至明年9月2日，舉行全新展覽「絕代芳華．梅艷芳」，展出70組梅艷芳相關展品，包括唱片封套、舞台服飾、電影海報和劇照，以及明星卡和電視雜誌等流行文化產物。

梅艷芳生前好友、殿堂級時裝及形象設計師劉培基捐出的展品便佔20組，包括早年捐贈的8套梅艷芳不同時期穿著的舞台服飾，以及近年捐出的獎座和親筆簽名黑膠唱片。觀眾弄通過展覽緬懷梅艷芳在音樂和電影的成就，及回顧她對香港流行文化發展的貢獻。

文化博物館︰研究及展覽計劃安排到密密麻麻

惟文體旅局計劃將尖沙咀科學館搬入沙田文化博物館，後者藏品會在其他博物館重新整合。文化博物館總館長林國輝強調沒有影響，指博物館原定的節目安排、研究、收藏及其他計劃均一直不變。他並透露，其研究及展覽計劃，「喺呢幾年已經安排到密密麻麻」，團隊士氣高昂。

林國輝指，文化博物館繼續積極在香港流行文化收藏和展示做功夫，亦會繼續連結業界、建立藏品，為下一波展覽，及即將設立的「流行文化館」做好準備。

康文署署長劉明光︰正籌辦第二屆流行文化節

康文署署長劉明光表示，正積極籌辦第二屆流行文化節，將以「也文也武」為主題，明年3月至7月舉辦超過20項節目。他又指，政府未來會大力推廣流行文化，正覓地籌辦「流行文化館」，而本港博物館數目亦由15間增至超過20間，但相關整合和增建計劃目前仍在研究中，稍後會再交代。

文化博物館殺館｜梅艷芳演唱會婚紗等館藏往何去　歌迷憂無處容身首屆流行文化節開幕　紀念張國榮梅艷芳專題電影放映活動門票售罄香港流行文化節兩大重點節目 全新角度感受張國榮、梅艷芳魅力張國榮梅艷芳逝世廿周年　康文署流行文化節致敬　料吸引14萬觀眾
康樂及文化事務署
香港文化博物館
梅艷芳
藝術展覽