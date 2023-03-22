張國榮梅艷芳逝世廿周年　康文署流行文化節致敬　料吸引14萬觀眾

首屆「流行文化節」將在下月揭幕，以流行音樂會、表演及展覽等，呈現經典巨星梅艷芳及張國榮風采。康文署署長劉明光今（22日）表示，預期一系列活動可吸引14萬名現場觀眾，盼透過跨界別及跨世代合作，向旅客及市民展示本港流行文化魅力。今次音樂會節目陣容未見大受歡迎的男團MIRROR，他解畫指，不欲與差不多檔期舉行的西九音樂節相撞，強調參與單位多元化。

他又指，本港所有文化活動已經完全復常，隨著香港與內地及全世界通關，今年將邀請更多海外文化藝術團體來港，另本周五起一連兩日舉辦的「博物館高峰論壇」，有近2000人報名，形容反應踴躍。



首屆「流行文化節」將在下月揭幕，康文署署長劉明光（中）預期可吸引14萬現場觀眾。（夏家朗攝）

以經典巨星梅艷芳及張國榮為主題的首屆「流行文化節」，將於4月22日揭開序幕，由知名音樂監製趙增熹聯乘歌手李幸倪（Gin Lee），將哥哥及梅姐主演的電影歌曲重新編曲及演繹，隨即放映兩位巨星合演電影《金枝玉葉2》。

另有多場音樂節目，包括翌日下午至晚上在文化中心露天廣場舉行的戶外《聲‧影馬拉松》，由跨世代歌手包括夏韶聲、陳潔靈、岑寧兒、黃妍、吳林峰及新生代音樂人等參與其中，節目免費入場，但須預先登記。另一焦點演出包括無伴奏合唱與銅管樂的跨樂界音樂會，亦有香港中樂團以中樂演奏香港流行曲。

音樂演出以外，亦有多個專題展覽，打頭陣包括於張國榮逝世20周年前夕開幕的「繼續寵愛.張國榮紀念展」，另將設「「無中生有 — 香港電影美術及服裝造型展」，展示周潤發於《滿城盡帶黃金甲》的黃金龍袍等，緊隨其後亦有「更衣記 — 香港電影旗袍戲服秀」，可盡覽多個香港電影女角包括張曼玉演繹阮玲玉的旗袍美態。

康文署亦將放映多部專題電影，包括哥哥及梅姐20部作品。康文署亦與「活現香港」合作，帶領市民搭電車遊歷多個中西區電影場景，亦有講者分享，活動另設旅客專場。

「流行文化節」專題網站：按此

以經典巨星梅艷芳及張國榮為主題的首屆「流行文化節」，將於4月22日揭開序幕，由知名音樂監製趙增熹聯乘歌手李幸倪（Gin Lee），將哥哥及梅姐主演的電影歌曲重新編曲及演繹，隨即放映兩位巨星合演電影《金枝玉葉2》。（「流行文化節」專題網站截圖）

康文署署長劉明光指，流行文化節預算投放2000萬元，預期吸引14萬現場觀眾，另未計及現場直播參與人數，盼透過活動促進流行文化傳承，以舊帶新，亦希望節目種類多元化，故涵蓋不只音樂演出，亦有電影放映、專題展覽及公眾參與活動等。

被問到為何未有邀請時下流行男團MIRROR演出時，他說，推動流行文化非僅是康文署工作，亦歡迎其他文化機構共同推動。他續說，差不多檔期舉行的西九音樂節亦有MIRROR參與其中，故不希望重壘，故聚焦跨界及跨年代合作，包括邀請多位殿堂級及新生代歌手演出。

此外，博物館今年稍後的重點展覽亦目不暇給，藝術館將設「提香及16世紀威尼斯畫家 — 烏菲茲美術館珍藏展」，文化博物館會主辦「虛擬凡爾賽宮之旅」，觀眾可沉浸式感受凡爾賽宮的瑰麗氣派，科學館則新增古生物展廳，展出由國家自然博物館借出的恐龍及海底古生物化石。康文署亦將於本周五起一連兩日與意大利烏菲茲美術館合作，舉辦今屆的「博物館高峰論壇」，預期逾千人參與，亦匯聚16個國家、35位專家擔任講者及主持，今年更新增現場直播，內地及外國可即時觀看。

康文署將於本周五起一連兩日舉辦今屆的「博物館高峰論壇」，預期逾千人參與，亦匯聚16個國家、35位專家擔任講者及主持。（康文署提供）

表演藝術亦自疫後復常，紐約愛樂樂團、大提琴家馬友友將赴港以音樂會知音，今年的中國戲曲節亦將於中秋檔期，於維園搭建大型戲棚，上演《玉皇登殿》及多齣傳統粵劇棚戲合共13場，康文署預告，多個知名粵劇老倌將會主演，每場預計有600名觀眾入場。

康體方面，第9屆全港運動會將於2024年舉行，今年下半年將進行地區選拔，另新增新興運動包括霹靂舞、運動攀登等項目。全港「寵物共享公園」亦將於今年底增至逾150個，另有8個公共遊樂空間將完成改造。