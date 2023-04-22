首屆流行文化節開幕　紀念張國榮梅艷芳專題電影放映活動門票售罄

由康樂及文化事務署策劃的首屆「香港流行文化節」，今日（22日）在香港文化中心大劇院舉行開幕典禮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭時指，超過一百個藝人和團體參與籌劃20多項活動，當中張國榮及梅艷芳的專題電影放映活動「芳華再續」門票已全數售罄，康文署會加多10場至30場，又料整個文化節可吸引20萬名觀眾



他特別提到演員梁朝偉上月獲「威尼斯電影節終身成就金獅獎」、香港出道的演員楊紫瓊更榮獲今屆奧斯卡金像獎最佳女主角，足證明香港文化人才得到全球同業肯定。



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梁朝偉、楊紫瓊獲殊榮 楊潤雄：證港文化人才獲全球肯定

首屆「香港流行文化節」今日舉行開幕典禮，由音樂人趙增熹及歌手Gin Lee（李幸倪）在典禮上演譯張國榮和梅艷芳歌影作品。明天在香港文化中心露天廣場亦會舉行戶外活動《聲．影馬拉松》，為市民帶來超過5小時的音樂及電影旅程。

楊潤雄致辭時表示，由上世紀七十年代開始，香港歌影視急速發展，到八、九十年代已經席捲亞洲，甚至在歐美也很受歡迎。他特別提到最近梁朝偉繼吳宇森和許鞍華兩位導演後，上月獲得「威尼斯電影節終身成就金獅獎」，成為首位獲得這項影壇極高殊榮的華人演員。至於在香港出道的楊紫瓊更榮獲今屆奧斯卡金像獎最佳女主角，他稱足以證明香港文化人才得到全球同業肯定，更向世界展示了香港繽紛燦爛的獨特文化。

他又說，首屆「香港流行文化節」會以不同面向，帶領觀眾重溫1980至1990年代香港流行文化黃金時期的經典作品，見證香港的發展和精神。文化節將重新演繹流行經典，同時注入新元素，呈現生生不息的文化流轉、傳承、突破和發展。

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「芳華再續」會加開放映至30場

在業界支持下，楊潤雄指有超過一百個藝人和團體參與籌劃20多項活動，當中香港文化博物館的「繼續寵愛．張國榮紀念展」已率先為「香港流行文化節」打響頭炮。展覽在開幕後至今已吸引超過7萬人入場，單日入場記錄更接近8,000人。至於張國榮和梅艷芳的專題電影放映活動「芳華再續」，20齣電影的門票現已全數售罄，康文署會加開放映至30場。

他續稱，由4月開始至今年年底，文化節將陸續推出各具特色的活動，預計整個文化節可吸引超過20萬名觀眾，期望可以把香港流行文化推廣給更多市民和旅客，加強本地人對香港文化的認同感，向來港遊客及海外人士說好我們的故事。

楊潤雄又說，香港流行文化不但帶動了經濟，亦反映了香港人不同時期的生活和故事，時至今日，香港流行文化產業依然人才輩出。他稱國家《十四五規劃綱要》將香港定位為中外文化藝術交流中心，特區政府會以多元政策推動文化發展，其中一項新猷就是積極推動香港獨特的流行文化。

▼3月28日 「繼續寵愛・張國榮紀念展」預展▼

