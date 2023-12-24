聖誕好去處2023｜平安夜水上煙火照維港　AIA嘉年華重臨中環海濱

又到聖誕，在普天同慶的大日子，不少市民會選擇外遊，但留在香港也有不少活動參加，充滿節日氣氛。今年為疫後首個聖誕節，不需戴口罩，加上近日天氣寒冷，亦令市面聖誕氣氛增加。《香港01》集合多個聖誕好去處，今個聖誕留在香港都可以日日夜繽紛。



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轉眼來到了12月，聖誕節即將來臨。今年聖誕不再受新冠疫情影響，走在街上都不時見到聖誕燈飾，而不少大型商場、地標都有提供打造不同主題、別出心裁的市集，充滿節日氣氛。《香港01》集合九個聖誕活動，一文看清聖誕好去處。

1、尖沙咀燈飾



到尖沙咀看聖誕燈飾，可以說是香港人過聖誕的傳統節目。由東尖沙咀地產發展商聯會主辦的「閃爍尖東耀香江」由11月28日起開始，尖東區內及海濱長廊一帶多棟大廈的外牆燈飾將由今晚開始亮起直至下年1月1日元旦。

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2、「冬日維港水上煙火」



旅發局舉辦的連續4場「冬日維港水上煙火」於昨日（23日）起一連4日在西九文化區藝術公園海濱長廊鄰近海面舉行，並於每晚8時在維港上空綻放，每場水上煙火長約10分鐘，帶來多個萬紫千紅、五彩紛呈的煙火場景，更會出現帶有聖誕氣氛的限定煙火圖案。

冬日維港水上煙火」將於12月23、24、25及26日晚上8時在維港上空綻放。（旅發局提供）

3、廟街夜市



廟街夜市計劃為香港夜繽紛的壓軸活動之一，於12月15日首次亮相，位於佐敦道至南京街一段約百米的街道上。32檔美食及特色攤檔將聚首在廟街，供市民旅客掃街，遊人可品嘗到魚蛋、燒賣、煎釀三寶等香港小食。夜市計劃初步將試行5個月，由下午營運到晚上。

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４、蘭桂坊Share The Joy 型享．聖誕2023



蘭桂坊從來都是不少市民聖誕必去的地方，今個聖誕除了「聖誕騎士合唱團」爵士樂團派對外，特別邀請到大灣區兒童合唱團—「聖誕頌歌合唱團」來港「報佳音」。另外，蘭桂坊街道上佈滿閃耀奪目的聖誕燈飾，多個巨型胡桃夾子更進駐區域，包括全球知名景點蘭桂坊加州大廈，讓大眾瘋狂「打卡」賀聖誕。

5、中環大館



大館和香港賽馬會再次於今個聖誕攜手帶來年度慶典「小心意 • 大衆樂」，於12月1日至2024年1月1日期間舉行一系列節慶活動，包括12米高的大型聖誕樹和燈光表演、近距離互動當代馬戲表演，還有美食巡禮及購物體驗。

另外，大館亦舉辦《玩轉大館馬戲季》，雲集來自本地和國際優秀的當代馬戲藝術家，為觀眾獻上精彩絕倫的世界級馬戲表演。

6、西九文化區藝術公園海濱草坪西面的聖誕小鎮



西九文化區藝術公園海濱草坪西面在上月24日至12月31日起化身聖誕小鎮，市民除了可在高逾 20 米，以其璀璨燈飾與維多利亞港美景互相輝映的「巨型聖誕樹」下與摯愛合影留念外，更可從黃昏起觀賞多個節日限定現場表演，由聖誕頌歌到各類舞蹈表演，再到各項樂器演奏，讓訪客狂歡至晚上。

「巨型聖誕樹」高逾 20米、相等於逾6層樓高。（旅發局提供）

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7、AIA友邦嘉年華



AIA友邦嘉年華闊別4年後回歸中環海濱活動區，今次活動包括30個攤位遊戲，最少25個機動遊戲與40個互動裝置；以及街頭和舞台表演。另外，世界知名馬戲團Gandeys Circus亦同樣藉今次機會回歸，參與超過160場演出。

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8、香港迪士尼樂園 A Disney Christmas



香港迪士尼樂園「A Disney Christmas」由11月17日起舉行，今年舉辦全新「迪士尼聖誕音樂Live！」，邀請本地歌手陳柏宇、林奕匡、香港兒童合唱團一同獻唱經典聖誕歌外，亦會舉辦多個聖誕活動，包括「夢想成真聖誕樹亮燈禮」、「米奇與好友聖誕舞會」、「星願夢幻 飄雪時刻」、「奇妙飄雪 聖誕高飛」等等。

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9、海洋公園x小王子80周年慶典



海洋公園聖誕全城HOHOHO 2023正式揭幕，由12月9日起，公園將變身成為艶麗耀目的冬日秘境。另外，海洋公園特意聯乘法國經典《小王子》舉行80周年慶典，打造「小王子星河探索」宇宙，當中有3.5米高巨型萬花筒隧道、閃亮燈飾天幕等多個打卡位，還有一系列節日限定《小王子》主題美食、精品，同場更有「聖誕SING樂匯」表演。