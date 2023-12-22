聖誕新年｜機場昨錄逾7萬人次出境　連續兩日破疫情以來紀錄

年尾聖誕新年假期是出境旅遊高峰期，而今次是全面通關以來首個聖誕新年假期，不少人出外旅遊「嘆一嘆」。香港國際機場出境大堂今早（22日）人頭湧湧，各大航空公司櫃枱均有乘客排隊登機。



根據入境處數據，機場出境人數連續兩日破疫情復常以來紀錄，周三（20日）出境人數達6.7萬人次，周四（21日）更衝破7萬人次關口，達到7.3萬人，當中約73%、5.3萬人為香港居民；惟入境人次只有5.1萬至5.3萬人次，未超越10月29日錄得的6.3萬人次紀錄。



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昨機場離港人次約73%為港人

踏入聖誕新年假期外遊高峰，《香港01》根據入境處出入境數據，統計機場離港人次，香港機場離境人次連續兩日破疫情復常後的最高紀錄，昨日更已打破7萬人次大關。

據入境處最新數字，機場離港人次前日錄得66,509人次，破疫情復常以來紀錄；昨日離港人次更超過7萬、達到72,601人次，當中約73%、53,031人次為香港居民。

機場最多人次出境首十位 本月佔一半

至於昨日經機場到港人次，則錄得55,370人次，仍未超越10月29日錄得的63,012人次紀錄。

今年前十個最高離港人次的日子，有6個在12月中下旬錄得，當中12月21日、20日、15日、17日及16日分別均名前5位，其離港人數均達到6萬人次以上，當中大部份為香港居民，可見市民外遊心切。