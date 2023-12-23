聖誕節｜機場登機櫃內大排長龍　港人赴台坐廉航機票仍要$3700

聖誕節一連四日假期今日（23日）展開，香港國際機場離境人次自周三（20日）起已連續三日創疫後高峰，機場今日依然熱鬧，各大航空公司登機櫃位均大排長龍。



有市民指疫情前常與朋友外遊，疫情結束的首個聖誕節，趁有假期相約兄弟一行4人到台灣玩8天，「留係香港冇旅行嘅感覺，始終要搭吓飛機」，又指雖然乘搭廉航，但機票也要3,700多元，是平時的1.5倍，每人打算花費5,000至6,000元。



聖誕長假首日，機場登機櫃內大排長龍。（何瑞芬攝）

機場離港人次近日屢創疫情後高峰，一連四日的聖誕假今日開始，機場至下午仍然人頭湧湧，香港航空、HK Express、東方航空等多間航空公司櫃檯前均排滿準備登機的旅客，大批拖着行李箱的旅客即將外遊展開其聖誕行程。

市民：留係香港冇旅行嘅感覺，始終要搭吓飛機

黃先生與朋友一行4人即將到台北台中遊玩8天，4人均請假3天，加上4日紅假，「自製長假期」出遊。他說，疫情前4人經常一起出遊，今次是放寬出入境限制後首次4人出遊，故選擇較近的台灣作為旅程地點。他們笑言4人假期「難夾」，碰巧聖誕都有假期，故在今日出發，「留係香港冇旅行嘅感覺，始終要搭吓飛機。」

黃先生續稱，早一兩個月已計劃行程，因聖誕旺季，機票及酒店是正常日子的1.5倍，雖選擇廉航，但機票每人亦要3,700元，一般飛台北只需2,200元左右，每人打算在旅程中花費5,000至6,000元。

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潘氏家庭一家四口往台灣玩4天。（何瑞芬攝）

一家四口台灣渡聖誕 每人機票約3000元

潘氏家庭一家四口下午也準備出發前往台北玩6天，潘太太稱，打算去當地樂園、水族館及農場。她指，難得遷就到兒子學校放假，故希望一家人外遊，稱每人機票約3,000多元，較平時貴。9歲的潘小朋友則笑稱「完全唔記得咗（台北）有乜玩」，很開心放假，但因經常去旅行，故對今次旅程也不算很期待。

吳小姐及媽媽吳太太今日下午5時45分機往台北4日，但2時已到達機場，提早3個多小時。吳太太稱家住觀塘，機場巴士十分疏落難遷就時間，「一個鐘得一班」，故提早到機場。吳小姐則稱較想去台北的夜市，「去台灣一定要去夜市」，又指未曾去過香港夜市，笑言「香港啲嘢咁貴，同唔吸引。」