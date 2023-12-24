雷鼎鳴：香港經濟未來8至10年緩慢增長　人口老化令問題更嚴重

特首政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴今日（24日）表示，預計香港經濟在未來8至10年，都會維持緩慢增長，當「一帶一路」國家發展得更成熟時，美國會轉身與中國改善關係，香港需要利用時勢發展經濟。



香港科技大學榮休教授雷鼎鳴稱礙於人口老化的壓力，香港的儲備已有巨大的下行壓力。（資料圖片 / 吳鍾坤攝）

雷鼎鳴接受商台訪問時預計，香港經濟在未來8至10年，都會維持緩慢增長，受地緣政治影響，相信整體不會有重大的起色，要14至15年後「一帶一路」和區域全面經濟夥伴協定漸趨成熟時，美國會轉身與中國改善關係，香港經濟才會有重大起色，「香港係咪一定利用到一帶一路同大灣區，冇一個必然嘅答案，好睇香港人係咪識得反應，識得利用時勢，如果唔用，100年都唔得㗎喎。」

他對香港經濟赤字問題感到擔心，他表示，本港人口老化問題嚴重，安老醫療措施等構成財政壓力，政府應該小心理財，要審慎考慮是否派錢。

雷鼎鳴表示，本港的金融產品過去太集中於西方國家，不符世界經濟發展潮流，債券的發達程度亦不及其他國家，認為香港在金融上要找不同目標，如中東國家，因為中東國家正考慮購買石油時使用人民幣結算。他又指，中央及特區長遠應研究在香港增加以人民幣為基礎的金融產品，加強本港作為人民幣離岸中心的角色。