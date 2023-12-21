仲點論政｜越南將會是香港經濟前路上的好拍檔

疫情過後經濟復甦的態勢不好，全球經濟前景不明朗是相當明顯的。根據國際貨幣基金組織估計，全球經濟增長的基線預測將由2022年的3.5%，分別放緩到2023年的3.0%和2024年的2.9%，遠低於2000到2019那20年間的3.8%平均值。



來稿作者：劉仲恒



香港是個外向型經濟，在這種情況下想「獨善其身」是不可能的。近來，本港股市的成交量長期偏低，成交金額超過一千億元的日子寥寥可數。隨著市民北上消費成風，第三季的本港消費者信心整體指數，按季下跌了2.3%。在離香港不遠的越南，情況也差不多。越南曾是東南亞經濟發展最快的國家之一，但根據世界銀行的研究，充滿挑戰的外部環境和疲弱的內需顯著放緩了越南的經濟增長，增長速度從2022年的8%，大幅放緩到2023年上半年的3.7%。

既然是「同病相憐」，那麼我們有沒有考慮過港越雙方合作，通過優勢互補和互利互惠，一起走出當下的經濟困境呢？越南政府對於2024年的主要政策優先重點，包括加速為外商提供投資的土地供應，提速國有企業的私有化，以及為交通和能源基礎設施升級。當地政府將持續調整財政政策，抑制物價上漲，目標是把通脹率控制在4.5%以下。世界銀行對越南的經濟反彈也頗為樂觀，預測2023年越南經濟有4.7%的溫和成長，然後分別在2024年和2025年加速到5.5%和6.0%。世界銀行的分析師相信越南政府支持短期需求的政策，以及解除對基礎設施建設的限制，可以幫助經濟實現那些增長目標，並促成長期增長。

筆者認為，香港和越南在合作方面都對對方起著相當大的吸引作用。香港在金融、投資、保險、專業服務等很多方面都享有優勢，港商在資金、人才、技術和經驗方面比較充裕，絕對可以向越南輸出和投資，充分利用當地較為低廉的土地和勞動力資源，從而降低生產成本，提升本港產品的市場競爭力。

那越南方面又會怎樣看香港呢？筆者認為，香港的「聯繫人角色」會是一個被看重的元素。粵港澳大灣區作為世界級城市群，擁有強大而多元的產業基礎。香港是大灣區的一部份，更重要的是，香港擁有多年累積的國際經驗，自然成為聯繫越南和大灣區，以至整個內地市場最理想的切入點。其次，香港各方面的優勢也必然是越南所需要的。以金融和投資為例，越南要達成經濟復甦，未來對融資和投資方面的需求會很大，這正好符合了香港的「胃口」，可以為越南的金融機構和企業提供專業的服務。

另外，筆者相信越南對環保也是感興趣的。在這方面，香港有綠色和可持續金融市場，而且發展很快，所發行包括債券和貸款在內的綠色和可持續債務工具，相信也會引起越南投資者的青睞。

作者劉仲恒是放射科專科醫生、香港大學公共衞生碩士、團結香港基金顧問。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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