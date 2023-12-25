外賣平台員工欠保障　議員籲公司買勞工保險　補償金額達法定要求

疫情令外賣平台興起，成為不少失業人士轉投的行業，現時大部分平台工作者均屬「自僱人士」，沒有任何工傷保障，香港基督教工業委員會 「外賣員權益關注組」成員麥德正今早接受電台節目訪問時表示，現時勞工法例以及政策沒有任何改動，一旦未能取得賠償或欠薪，每位員工均要逐一打官司，並非全面的保障。 有立法會議員建議，政府應強烈建議外賣平台公司為送遞員購買保險，補償額須與補償條例相乎。



外賣平台以不合作為由 避解僱程序

麥德正指，公司所購買的保險與法例工傷賠償有很大差距，另外，外賣平台公司亦會終止員工的工作帳號，聲稱「唔同你合作」，而非解僱，令數碼平台工作者極難取得工傷賠償，「無㗎，攞唔到㗎。」他表示，公司所購買的保險只會賠償10多萬元，但依照勞工法例所買的保險工傷賠償可達幾十萬，差異達數倍。

他指，截至目前為止，有關勞工法例以及政策亦沒有任何改動，一旦未能取得賠償或欠薪，每位受影響員工均要逐一打官司，並非全面的保障。他表示，今年6月有6位數碼送貨平台「Zeek」工作者入稟勞資審裁處，追討營運平台的「建順資訊科技（香港）有限公司」欠薪，勞資審裁處裁定雙方屬「僱傭關係」非「自僱」。

工黨東區區議員麥德正。（資料圖片）

立法會議員：政府可與大型保險公司合作 制定勞工保險

他表示，法庭裁定時其中一個標準為「公司對員工的控制度」，他舉例指，例如外賣員工會使用應用程式接單，該應用程式為公司的投資，即公司製造了生產工具給予外賣員工使用，公司在定立規則、制定工作內容上均有「壓倒性控制」，他指，如以「公司對員工的控制度」作為標準，其實大部分自僱人士均為員工。

勞聯立法會議員林振昇表示，香港外賣平台工作者「完全無保障」，部分公司有購買意外保險，但保障範圍極少，政府正展開相關研究，預計需時一年才有結果 。他建議，政府可與大型保險公司合作，製定類似勞工保險的計劃，補償額與補償條例相乎。政府應強烈建議外賣平台公司購買，讓應徵者選擇哪一間平台較為適合，讓平台工作者可獲即時的保障。

他表示，現時勞工署都有打擊「假自僱」，過去一年只收到30多宗投訴，其中19宗已解決。現時一定要有員工投訴才會進行調查，他擔憂以上「假自僱」的個案只屬「冰山一角」。