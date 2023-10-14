自由工作者無保障　顏汶羽倡設新法定身份　提供基本僱員福利

撰文：馮子健
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目前香港約有11.4萬人次在五大數碼平台接單，例如送外賣、網約車等，但公司視之為自僱人士，並不會向他們提供例如最低工資、工傷賠償等僱員福利，導致出現意外時，僱員未能索償工傷，有個案更需要到法院申訴。

民建聯人力事務發言人、立法會議員顏汶羽指，新加坡政府為自僱人士提供靈活及自願性方案，將於下年過渡至數碼平台工作者。他促請港府參考當地方案，為自僱人士提供獨立於僱員的法定地位，提供包括工傷、保險等最低權益。

顏汶羽表示政府應為數碼平台工作者提供法定地位。（馮子健攝）

倡參考新加坡做法　設自由工作者身份

顏汶羽表示，部份外賣員、司儀、表演者等沒有簽訂僱傭合約，如發生意外未能索償保險，亦有機會出現欠薪。隨着本港自僱人士愈來愈多，政府應檢視如何處理灰色地帶。

他表示，新加坡及西班牙則推出措施，其中新加坡認為平台工作者非僱員身份，不合資格獲得原本法例下年假、有薪病假、休息日等權益，故推出「平台工作者」就業身份，雖未敲定詳情，料為「平台工作者」提供基本福利，如退休金、工傷賠償等。顏汶羽認為，港府應參考新加坡做法，首先要統計本港有多少自由工作者及數碼平台工作者，並為這些指定職業設立「自由工作者」身份，讓他們購買保險，以及就平台工作者推出發牌制度。

本港有不少外賣員等自由工作者。(資料圖片)

推出規管措施　業界會否反彈？

事實上，政府就規管自由工作者，曾指出「廣泛共識」是任何政策改動的先決條件，在本年1月承諾成立專責小組研究海外做法，目標是2027年中期完成政策檢討。但就自由工作者作出法律規管，又會否引致業界反彈？

顏汶羽稱，特區政府有需要規管，不應存在法律漏洞。他進一步指出，近年自由工作者身份開始盛行，推出規管或許外賣員及公司未必樂意，但並不能因為業界不喜歡就不作處理。不過，他亦指出政府應就修例諮詢社會意見，細節例如保險如何購買、誰人負責購買等等都可以討論。他表示，新的自由工作者登記制度應簡便，提供基本權益保障就足夠，亦毋須有太多限制，避免令自由工作者不便。

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