外賣車手日與夜｜遇車禍開腦切脾險死賠$9000　行業假自僱缺保障

【外賣車手／假自僱／外賣平台】2020年11月5日，外賣車手Taddy於沙田水泉澳邨駕電單車送餐期間捱撞重傷，送院搶救後命懸一線，幸經歷開腦、切除脾臟等大手術後，總算保住性命，但他的人生自此產生巨變，身體機能遠遜從前，更一度失禁需用成人尿片，要靠妻子賺錢養家，更令他氣憤的是外賣平台公司只賠償9000元。Taddy直斥平台走法律罅逃避責任，「佢又賺錢又唔使做保障（外賣員），淨係袋，幾好」。 有工會指出，外賣平台採用完全自僱形式聘請外賣員，情況不理想，即使平台為自僱員工提供保險，但追溯期短，賠償金額少，與勞保相距甚遠，呼籲工傷者主動向勞工處申報個案，提高社會關注度，以助改革現行制度。



Taddy於2020年11月5日在沙田水泉澳邨送餐時遇上車禍。（資料圖片）

疫情期間有不少市民透過網上平台購物，包括食物及生活雜貨等，促使不同行業的人投身成為外送平台的自由工作者，即現時俗稱的「車手」及「步兵」的外賣員，Taddy亦是在疫情期間轉行成為外賣員。

Taddy疫情下成為車手，卻不幸遇上車禍，令身體造成嚴重創傷。（黃學潤攝）

疫下入行遇車禍 曾失禁需用成人尿片

Taddy原本從事問卷調查員，在一次機緣巧合下，在網上看到有外送平台聘請「車手」，薪金又比較高，於是便投身外賣員行業，他嘆道：「因為做問卷太少錢，唔夠養家。唔知好唔好彩，自己有個電單車牌。」但成為外賣員一年多後，他卻不幸遇上嚴重交通意外，遭逆線私家車撞倒，陷瀕死邊緣，須接受開腦手術及切除脾臟保命。

他在醫院治療大半年，獲准回家休養及定期覆診，但身體機能至今仍未恢復，走路時要靠拐杖支撐，更曾出現失禁情況，需要使用成人尿片。Taddy的語速亦明顯較一般人為慢，他解釋，由於頭部受重創，導致記憶力較以前差、思考速度較慢，影響了說話速度。令Taddy最為鬱結的是自己無法工作，要留在家中執拾家頭細務，讓妻子代替自己外出「搵食」養家，形容「比死更難受」。心理壓力之大更令他曾萌生輕生念頭，需服用抗抑鬱藥。

Taddy遇上嚴重車禍，卻僅獲外送平台公司賠9000元。（黃學潤攝）

僅獲賠9,000元 Taddy斥公司﹕又賺錢又唔使做保障

車禍後，Taddy曾追問外賣平台會不會有工傷補償，他提交醫療單據及覆診紙後，最後只獲賠償約9,000元，他嘆道「人哋眼中咪慰問金囉，你撞到咁傷，邊有可能咁少呀？」，並無奈稱「你話賠幾多錢你會心足？唔係錢嘅問題，係情況嘅問題。」因賠償金額多少，已不能補償其身心創傷，但反映事件有無公理。

Taddy續稱，外送平台現時是「假自僱」，當中存在灰色地帶，「要根據佢哋所有嘅規條去做，但你又唔係佢個員工，你有任何意外，都係冇賠償，呢個就係灰色地帶。」又慨嘆「佢（外送平台）個團隊太過犀利，知道香港啲法例係點，盡量跟香港啲灰色地帶、漏洞，盡量走啲法律罅，跟住咪做生意，佢又賺錢又唔使做保障（外賣員），淨係袋，幾好。」Taddy續指，平台設立不少條款，令外賣員得不到應有的賠償，但一些同行明知工作欠缺保障，為賺錢維生選擇繼續從事此類高風險工作，認為大家是「明知山有虎，偏向虎山行」。

對比勞工保險及兩外送平台保險保障。（01製圖）

工權會幹事謝欣然（左），總幹事蕭倩文（右）接受訪問時表示平台保險與勞保有明顯落差。（左朗星攝）

比較勞保及兩外送平台保險 身故賠償差五倍

根據僱員補償條例下的勞工保險，以及兩大外送平台公司提供保險，兩者的保障有明顯落差。不論是死亡賠償、永久完全或部分傷殘、殮葬費，平台公司提供的保險賠償，只有勞工保險的一至兩成；而平台公司要求在事故發生後30日內索償，相比勞工保險有兩年追溯期，存有一大段距離。工業傷亡權益會幹事謝欣然直言，「平台提供嗰份保險，金額比起勞工保險係細好多。」

謝欣然亦指，以保單保障範圍為例，大多數外賣員都是彈性上班時間，但只有上線期間及上下線前後1小時有保障，不足以保障車手。另外，索償過程繁複，車手要在應用程式上填寫資料，平台方面亦沒有教學指引，導致一些較年長的車手未必懂得如何申請。

總幹事蕭倩文鼓勵工傷者主動向勞工處呈報，讓勞工處作出跟進，從而找到一套方法保障他們的權益，「愈係多呢啲個案，愈係集體抗爭嘅時候，就愈容易得到成果，最終係保障到啲工友。」

工權會幹事謝欣然（右），總幹事蕭倩文（左）接受訪問時表示平台保險與勞保有明顯落差。（梁偉權攝）

工會斥﹕外送平台為減開支走「法律罅」逃避僱主責任

服務業總工會自由工作者分會主席王師樂亦表示，當初兩大外送平台公司在香港設立基地時，以受僱形式聘請車手，有時薪、勞工保險以及強積金。但後來公司因不受法例規管及為了節省開支，改以「獨立合約承包商」方法聘請，因屬自僱人士，車手需自行負責車輛、停車場費用、車輛保養及油錢等，卻不受僱傭條例及僱員補償條例保障，薪酬甚至不達最低工資，嘆道「佢哋減到30幾蚊一張單，如果揸車或遠程少少，佢哋真係唔夠，最低工資都加到40啦。」

王批評外送平台公司逃避僱主責任，利用法例的漏洞在灰色地帶遊走，造成「假自僱」現象，建議政府理應設立一套合時的制度去監管這些平台公司的運作，及為這些自僱車手製作一份貼近勞工保障的保險。

兩平台指自僱身分可助彈性工作 加入其他平台賺更多收入

外賣平台Deliveroo及foodpanda回覆查詢指，外賣員屬「自僱人士」，自僱身分可讓外賣員彈性工作，可以自行選擇送遞地區、送遞工具、甚至同時加入其他送遞平台以賺取更多收入。

就外賣員保障方面，foodpanda回覆指，他們會為外賣員免費提供的「團體意外人身保險」及「公共責任保險」，保險範圍延長至送遞時段前後1小時。Deliveroo則表示，公司會為外賣員提供「個人意外保險」、「收入保障」及「公共意外責任險」，其意外保險範圍包括外賣員在線所有時間及離線後1小時，惟外賣員的車輛及裝備並不包括在保障範圍內。