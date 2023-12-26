大棠紅葉｜聖誕嚴寒加持開始紅　加拿大回流港人欣見港版楓葉

每年踏入12月，元朗大棠郊野公園內的楓香林的紅葉，都會吸引不少市民願意花一小時行上山路，一睹港版的紅葉風景，在疫情期間更出現迫爆的場面。

適逢今日（26日）為聖誕連假的最後一天，記者到場觀察發現，楓香林只有少量紅葉，大多數仍呈現黃色，賞紅葉的人流亦不如疫情期間興旺。不過，從「楓葉國」加拿大回流的市民，對於香港都能看到紅葉景致，感到相當開心。



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重臨市民：紅葉不如往年紅 人流較疫情少

記者現場所見，楓香林呈現一片橙黃色，未見全紅景致。據漁護署「大欖郊野公園楓香林紅葉情報2023-2024」網站，更新至上周五（22日）的紅葉指數為「黃」，下一階段是「開始紅」，最後才是「紅」。

本港經歷12年最凍的聖誕節，度過一波乾燥季候風的寒流侵襲，楓香樹多數仍是黃色，真正變紅的寥寥可數，有行山市民目睹紅葉也覺得了無生氣。

與一眾行山友到大棠遠足的鄧先生表示，去年在同一時間前來，今年景色卻不如前，特地帶同相機到來，未拍到滿意的相片，慨嘆去年的紅葉更紅。

市民鄧先生帶同相機也未有「斬獲」，沒有拍到滿意的相片，慨嘆去年的紅葉更紅。（黃浩謙攝）

不過同行的廖女士則指，早於一星期前已於朋友相約到大棠遠足，惟最近兩三天才知道大棠已經有紅葉，本身來到後發現人流較少，自己亦頗喜歡今年的紅葉。

與鄧先生同行的廖小姐則指，最近兩三天才知道大棠已經有紅葉，本身來到後發現人流較少，自己亦頗喜歡今年的紅葉。（黃浩謙攝）

至於從加拿大溫哥華回流工作的麥小姐就指，有看到網上有人說大棠有紅葉可以觀賞，加上為了應節，就與友人來到大棠拍照留念。她認為，對比溫哥華10月時分已有一大片楓葉，能夠在香港看到類似景色相當有趣，所以自己都相當開心。

從加拿大溫哥華回流工作的麥小姐就指，有看到網上有人說大棠有紅葉可以觀賞，加上為了應節，就與友人來到大棠拍照留念。（黃浩謙攝）

賞葉人數受通關影響 內地旅客反佔多數

在場的工作人員承認，今年紅葉來得比較遲，人流受到通關與聖誕假期等因素影響。到來賞紅葉的亦不只本地人，大量內地旅客也來體驗。

據漁護署紅葉情報網站介紹，樹葉會變紅的品種包括楓香Liquidambar formosana (Sweet Gum)和烏柏 Sapium sebiferum (Chinese Tallow Tree)。

至於樹葉何以會轉紅，就因為葉的細胞除了含有葉綠素（chlorophyll）外，亦含有呈黃色的胡蘿蔔素（carotenoids）及紅色的花色素苷（anthocyanin）。秋天的天氣乾燥，在寒冷的氣溫及強光的照射下，葉綠素會加速分解，但卻有助葉細胞製造花色素苷，也無損胡蘿蔔素。因此，在秋季都會見到一些樹葉轉為黃色及紅色的現象。