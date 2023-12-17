大棠紅葉指數轉「黃」　新增小巴特別班次　聖誕期間設巴士路線

【紅葉香港/楓香/元朗大棠/紅葉交通】漸涼，漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉情報早前更新紅葉指數由「綠」變成「黃」，料經過今日（17日)及本周兩股「寒潮」後會轉紅，本周後期及聖誕節期間成最佳觀賞時間。



由今起至明年1月14日，逢星期六、日及公眾假期，將安排小巴K66A特別班次來往朗屏站至大棠山道（近涼亭），12月25至26日期間，將安排68R號九巴來往元朗形點至大棠。



▼去年聖誕 大批市民湧大棠觀賞紅葉▼



+ 20

天氣開始轉涼，漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉情報早指前更新紅葉指數由「綠」變成「黃」。今起至明年1月14日，逢星期六、日及公眾假期，將安排小巴K66A特別班次來往朗屏站至大棠山道（近涼亭）。

在本月25至26日期間，將安排68R號九巴來往元朗形點至大棠。行山人士亦可以於港鐵朗屏站、元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。

漁護署網站指，由本月16日至明年1月1日逢星期六、日及公眾假期將設有相片展覽、攤位遊戲、行山有道推廣等，同時每天設有郊野公園自然導賞。