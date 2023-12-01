大棠紅葉巴士專線12.2起服務 郊野公園紅葉指數開始更新｜行山
踏入12月，又到觀賞大棠紅葉的季節。為方便行山賞紅葉的遊人，港鐵會由本周末（12月2日）起到明年1月14日，每逢周六、日及公眾假期安排K66A巴士路線，往來朗屏站及大棠山道。今年的紅葉巴士更有新設計，推出Hello Kitty主題紅葉巴士，於周六早上10時半由朗屏站首航開出。
郊野公園亦推出「紅葉指數」專頁，每逢周五會更新大欖郊野公園的楓香林紅葉情況，暫時紅葉指數為綠；從現場照片亦未見有紅葉。
賞紅葉必用連結：
紅葉巴士K66A資料：
【路線】朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）至大棠山道（近涼亭）
【車費】成人單程收費為$4.9；小童及長者單程收費為$2.1
【服務日期】2023年12月2日（星期六）至2024年1月14日（星期日）逢星期六、日及公眾假期
【服務時間】
（於2023年12月2日）
往大棠方向的服務時間為上午10時30分至下午2時正；及
往朗屏站方向的服務時間為下午1時正至晚上7時正。
（由2023年12月3日至2024年1月14日）
星期六、日及公眾假期：
往大棠方向的服務時間為上午9時正至下午2時正；及
往朗屏站方向的服務時間為下午1時正至晚上7時正。
比起常規路線K66，K66A會駛上大棠山道，沿斜路上到一個涼亭附近的路口，以此為總站。比起搭K66在大棠山路站下車，如果搭K66A去看紅葉的話，行山人士可以節省一段約500米長的斜路，可以在更近楓香林之處落車。在K66A總站落車後，續沿馬路上斜，約行3公里，便至大棠楓香林，估計需要1小時步程。
往年，港鐵派出以吉祥物「鐵仔」為車身設計主角的紅葉巴士行駛該路線，今年港鐵聯乘卡通人物Hello Kitty，會有Hello Kitty主題紅葉巴士。
K66A紅葉巴士首航禮將於12月2日（星期六）早上10時30分於朗屏邨悅屏樓巴士站舉行。港鐵同日還會推出1:120 Hello Kitty特別版紅葉巴士模型，朗屏站客務中心、輕鐵客務中心以及MTR e-Store有售。
↓↓連環圖看清路線，由K66A大棠山道落客站起步，經楓香林行到掃管笏↓↓
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郊野公園的「紅葉指數」專頁亦已今月登場，專頁逢星期五更新紅葉指數及現場實景相，還有相關活動資訊、交通安排、紅葉小知識等等，方便大家計劃行程。
由今日開始到明年1月底，每日有生態導賞員在楓香林提供自然導賞，行山人士可以放慢腳步聽聽美景背後的故事。自然導賞以外，紅葉節亦即將於12月中起的特定日子舉行，郊野公園義工會主持遊戲攤位，讓遊人透過遊戲了解自然及山系禮儀。
根據11月30日更新，紅葉指數如今為「綠」，尚未到「黃」的程度，相信離「紅」都有點日子。從網站更新的現場照片，楓香林仍然一片翠綠。