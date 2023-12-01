大棠紅葉巴士專線12.2起服務　郊野公園紅葉指數開始更新｜行山

踏入12月，又到觀賞大棠紅葉的季節。為方便行山賞紅葉的遊人，港鐵會由本周末（12月2日）起到明年1月14日，每逢周六、日及公眾假期安排K66A巴士路線，往來朗屏站及大棠山道。今年的紅葉巴士更有新設計，推出Hello Kitty主題紅葉巴士，於周六早上10時半由朗屏站首航開出。

郊野公園亦推出「紅葉指數」專頁，每逢周五會更新大欖郊野公園的楓香林紅葉情況，暫時紅葉指數為綠；從現場照片亦未見有紅葉。



每年12月至1月都是紅葉季節。（資料圖片/顏銘輝攝）

賞紅葉必用連結：

郊野公園的「紅葉指數」專頁

運輸署元朗大棠臨時交通及運輸安排

在紅葉季節的周末假期，指定時間內，會有特別路線K66A來往朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）大棠山道（近涼亭）。由港鐵朗屏站B2出入口，沿行人天橋步行2分鐘就到站頭。（顏銘輝攝）

紅葉巴士K66A資料：

【路線】朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）至大棠山道（近涼亭）

【車費】成人單程收費為$4.9；小童及長者單程收費為$2.1

【服務日期】2023年12月2日（星期六）至2024年1月14日（星期日）逢星期六、日及公眾假期

K66A的總站會在大棠山道這個位置，落車後要繼續沿馬路旁上斜行。（資料圖片/顏銘輝攝）

【服務時間】

（於2023年12月2日）

往大棠方向的服務時間為上午10時30分至下午2時正；及

往朗屏站方向的服務時間為下午1時正至晚上7時正。

（由2023年12月3日至2024年1月14日）

星期六、日及公眾假期：

往大棠方向的服務時間為上午9時正至下午2時正；及

往朗屏站方向的服務時間為下午1時正至晚上7時正。

比起常規路線K66，K66A會駛上大棠山道，沿斜路上到一個涼亭附近的路口，以此為總站。比起搭K66在大棠山路站下車，如果搭K66A去看紅葉的話，行山人士可以節省一段約500米長的斜路，可以在更近楓香林之處落車。在K66A總站落車後，續沿馬路上斜，約行3公里，便至大棠楓香林，估計需要1小時步程。

往年，港鐵派出以吉祥物「鐵仔」為車身設計主角的紅葉巴士行駛該路線，今年港鐵聯乘卡通人物Hello Kitty，會有Hello Kitty主題紅葉巴士。

K66A紅葉巴士首航禮將於12月2日（星期六）早上10時30分於朗屏邨悅屏樓巴士站舉行。港鐵同日還會推出1:120 Hello Kitty特別版紅葉巴士模型，朗屏站客務中心、輕鐵客務中心以及MTR e-Store有售。

港鐵預告今年將會有Hello Kitty主題紅葉巴士。（港鐵Facebook）

↓↓連環圖看清路線，由K66A大棠山道落客站起步，經楓香林行到掃管笏↓↓

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郊野公園的「紅葉指數」專頁亦已今月登場，專頁逢星期五更新紅葉指數及現場實景相，還有相關活動資訊、交通安排、紅葉小知識等等，方便大家計劃行程。

由今日開始到明年1月底，每日有生態導賞員在楓香林提供自然導賞，行山人士可以放慢腳步聽聽美景背後的故事。自然導賞以外，紅葉節亦即將於12月中起的特定日子舉行，郊野公園義工會主持遊戲攤位，讓遊人透過遊戲了解自然及山系禮儀。

根據11月30日更新，紅葉指數如今為「綠」，尚未到「黃」的程度，相信離「紅」都有點日子。從網站更新的現場照片，楓香林仍然一片翠綠。