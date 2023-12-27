周永勤前女助理認收賄4千元　讓歌唱社使用社區會堂　判囚4個月

前元朗區區議員周永勤女助理涉嫌收取一歌唱社4千元，為該社申請使用元朗社區會堂及社區中心等設施，並騙民政事務總署以豁免其費用。女助理早前承認5項代理人接受利益及3項欺詐罪，案件今（27日）在屯門法院判刑，裁判官黃國輝指被告持續犯案，每次收賄款5百元雖不算多，但含欺詐成份，判她入獄4個月，並須向周還2500元及補償民政署2.5萬元。



女被告梁如娟(63歲)，案發時任職區議員助理，她原被控13項控罪，包括8項代理人接受利益，及5項欺詐罪，她承認其中8罪，其餘獲控方撤回。

女被告梁如娟承認收受利益及欺詐罪，判囚4個月。

案情指，被告在多個團體不需要或不會使用場地的情況下，用該些團體的名義向民政署提交8項申請，以便能免費使用4個社區會堂和社區中心，並獲民政署批准。被告取得批准後，把場地供一歌唱社使用，並收取賄款2,500元，該歌唱社因而曾在5個時段使用場地。被告又致使該歌唱社主要成員向民政署出示3份批准書，以使民政署容許歌唱社免費使用場地。

廉署接獲投訴展開調查，發現該歌唱社曾在非合資格團體下免費過有關場地，涉及獲豁免費用逾2萬5千元。

辯方求情指，被告只是法律知識薄弱 ，並非貪婪的人，且有深切悔意。惟裁判官表明判監毋可避免，判囚4個月。

案件編號：TMCC 1458/2023