懲教助理收過萬元為還押者帶物貨　求情稱因賭波曾欠50萬　囚6月

懲教二級助理涉收取還押人士胞妹逾萬元賄款，以將非指定品牌香煙、打火機、眼鏡等未經授權物品交予對方還押於荔枝角收押所的胞兄。懲教助理早前承認3項受賄罪，求情稱因賭波欠債50萬，償還部份後至今仍欠20萬未還清。案件今（28日）在西九龍法院判刑，裁判官同意被告過往在懲教署工作表現良好，但此乃其職責所在，並非求情因素，但他的財務問題則能解釋犯案原因，考慮到判刑需具阻嚇性，判他入獄6個月。



分三次收過萬元款項

被告金永勤（34歲），被控 3 項公職人員接受利益罪，指他於2022年5月1至31日期間、6月27日、8月1日，在香港身為公職人員，即懲教署二級懲教助理，無合法權限或合理辯解而接受利益，即接受港幣 8,000 元、1,000 元、1,100 元，將未經授權的物品引進荔枝角收押所給囚犯吳天文。

被告金永勤在荔枝角拘留所工作時，為一對兄妹帶貨。（資料圖片）

還押人士收物品有指定清單

案情指，金當時是懲教署懲教助理，駐守荔枝角收押所。根據條例及指引，懲教人員不得在未獲權限下，與囚犯或其親友通訊，還押人士所收物品，亦有指定清單，需經懲教批准檢查。

吳妹與金在浴室交收

2022年5月，還押人士吳天文指示胞妹吳樂澝（下稱：胞妹）將「八份禮物」予金，胞妹遂提款 8,000 元轉交金。翌日，金當席期間到浴室與吳見面約12分鐘。同月27日，胞妹探訪吳時，聲稱會叫金帶眼鏡、簿等物資給他。其後胞妹與金相約交收，過程被廉署人員目擊。

吳氏兄妹判囚3至6個月

後來，胞妹再兩度約金交收合共2,100元的款項，以及打火機、顏色筆等物資。兩人及後被捕，警方在胞妹寓所內，搜出她探訪吳時向其出示的紙條。同日，懲教在吳囚倉搜出原子筆、打火機、香煙等未經授權物品。金則在警誡下，承認在收押所工作認識吳，並將物品交給吳，以換取金錢還債。

同案兄妹被告：吳天文（35歲）和吳樂澝（女，31歲），早前承認3項行賄罪，前者判囚6個月，後者則囚3個月。

案件編號：WKCC2343/2023