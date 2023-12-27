除夕煙花匯演｜金楓煙花與哈哈笑維港綻放　會展巨型倒數鐘迎2024

除夕倒數2024｜歷年最大規模的「香港跨年倒數」除夕夜（31日）在維港兩岸上演，旅遊發展局今日（27日）指，「香港跨年倒數」以「新年新傳奇」四季為題，由七彩煙花組成多個「沙灘球」、恍如秋天的一片片楓葉的金色煙花，以及一對對「愛心」與「哈哈笑」圖案，將橫跨中環至北角一帶，整個闊度達1,300 米，歷時長達12分鐘。



旅發局指，除夕當晚，香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜，維港將化身成廣闊優美的舞台，歷時最長的除夕煙花音樂匯演，點亮維多利亞港標誌性的天際線，一同迎接2024 年。



踏入元旦，會展外牆的巨型倒數時鐘會顯示 「2024」，為除夕煙花音樂匯演揭幕。（模擬圖片）（香港旅遊發展局提供）

程鼎一：向全球展現香港獨一無二的魅力

旅發局總幹事程鼎一表示，今煙花匯演規模是歷年之冠，配上融匯中西文化的配樂，相信大除夕晚在維港呈獻這場璀璨瑰麗的視聽盛宴，能成功營造全城熱鬧的夜間氛圍，同時向全球展現香港獨一無二的魅力。

長達12分鐘 橫跨中環至北角

旅發局指，除夕當晚，當香港會議展覽中心外牆的巨型倒數時鐘倒數至午夜，維港將化身成廣闊優美的舞台，展示以「新年新傳奇」為題的璀璨除夕煙花音樂匯演。綻放的煙花將橫跨中環至北角一帶，整個闊度1,300米，歷時長12分鐘。

匯演由北京奧運開、閉幕式煙火項目主管及煙火運營總監劉琳親自設計，以四季變幻為靈感，帶領觀眾走過冬、春、夏、秋，周元復始；從紅綠色為主的節慶冬日，去到嫩芽花開的春天，然後走進漫天金黃的深秋，最後再遇冬季，迎接萬像更新。劉指：「整個設計表現了香港人積極樂觀、自強不息的生活態度。

除了尖沙咀一帶、中環海濱及灣仔金紫荊廣場等傳統觀賞點外，隨著更多海濱場地開放，匯演觀賞點比以前更廣闊，從九龍西的西九文化區海濱長廊，到灣仔 HarbourChill 海濱休閒站，延伸至港島北的「東岸公園主題區」。各個觀賞點亦設置音響系統，讓現場觀眾盡情欣賞煙花音樂匯演。

旅發局指，為配合活動舉行，中環、尖沙咀、灣仔多處在大除夕當晚，將分階段實施特別交通及運輸安排。海上方面，維港中部將臨時禁止船隻航行，至於九龍公眾碼頭也會暫停使用。

旅發局今日（12日）表示將舉行歷年最大規模「香港跨年倒數」盛會，為史上面積最大、歷時最長的除夕煙花音樂匯演來迎接2024 年。（香港旅遊發展局提供）

三座香港島地標放四色「許願流星」煙火

除了煙花外，旅發局表示三座香港島地標建築樓頂亦會於除夕晚11點後，每15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足。