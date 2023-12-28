大腸癌篩查計劃｜1948至1974年出生元旦起可參加　資格及資助一覽

大腸癌是本港最常見癌症，衞生署自2016年起推出大腸癌篩查計劃資助，符合資格市民的出生年份每年年初更新。衞生署今日（28日）公布，由明年一月一日起，1948至1974年出生的香港居民符合資格參加大腸癌篩查計劃，沒有大腸癌徵狀的50至75歲香港居民，將獲資助每兩年在私營機構接受篩查。



衞生署指，截至今年11月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出可分析結果的參加者中，累計有約62,900人（16.2%）得出陽性結果。而接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約32,500人（60.8%）確診大腸腺瘤，約2,900人（5.4%）確診大腸癌。



衞生署12月28日公布，由明年一月一日起，1948至1974年出生的香港居民符合資格參加大腸癌篩查計劃。（資料圖片）

衞生署今日指，自計劃於2016年推行以來，約420,000名合資格人士參與計劃。截至今年十一月底，提供大便免疫化學測試樣本並得出可分析結果的參加者中，累計有約62,900人（16.2%）得出陽性結果。而接受大腸鏡檢查的大便免疫化學測試陽性個案中，約32,500人（60.8%）確診大腸腺瘤，約2 900人（5.4%）確診大腸癌。

經篩查計劃確診大腸癌的約2,900宗個案中，1,900宗已進行初步分析，結果顯示該些個案約57%屬於治癒率較高的早期個案。

衞生署又指，目前有超過1 030名基層醫療醫生參與計劃，診症地點約1 930個，當中約97%的診症地點不需收取額外費用，而參與計劃的大腸鏡醫生超過240名，在約770個診症地點提供大腸鏡檢查，當中超過70%的診症地點不會就大腸鏡檢查或若需切除瘜肉收取額外費用。

參加資格（2024年1月1日起）：

．年滿50至75歲（1948至1974年出生）



．持香港身份證或豁免登記證明書



．已加入電子健康紀錄互通系統



．不包括有大腸癌症狀、有高風險因素或指定期限內曾進行大腸癌篩查或檢查的人士



資助詳情：

．由政府大幅度資助，沒有設定參加者限額



．每次由基層醫療醫生診症獲政府資助280元，包括大便免疫化學測試結果呈陽性後的第二次診症



．大便免疫化學測試陽性參加者接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，會獲定額資助8,500元



．若無需切除瘜肉，會獲定額資助7,800元



．大腸鏡醫生在提供大腸鏡檢查基本服務時，可向參加者收取不多於1,000元的額外費用



查詢網頁及電話：

．www.colonscreen.gov.hk

．3565 6288