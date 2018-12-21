大腸癌篩查明年1月1日起擴大資助範圍　一文睇清受助資格

大腸癌是本港最常見的癌症，衞生署今日（21日）宣佈，將於明年1月1日起推行第二階段大腸癌篩查計劃，覆蓋範圍擴展至56至75歲的香港居民，即出生於1943至1963年的人士。 截至9月30日，已有約115,000名合資格人士參加計劃並接受大便免疫化學測試，當中逾一成人的結果呈陽性；在已進行大腸鏡檢查服務參加者中，有6.6%參加者確診大腸癌。

第二階段大腸癌篩查計劃將於明年1月1日開始，覆蓋範圍擴展至56至75歲的香港居民。（資料圖片）

元旦起進入第二階段 對象為56至75歲人士

大腸癌篩查計劃今年8月6日推出，分三階段資助50至75歲沒有大腸癌徵狀的香港居民接受篩查。第一階段覆蓋61至75歲人士成為計劃的首批參加者，明年1月1日開始的第二階段，對象為56至75歲人士；而第三階段會進一步擴展至50至75歲人士。有關第三階段的詳情及開展日期容後公布。

在計劃下，合資格人士應約見已參與計劃的基層醫療醫生，報名參加，隨後接受政府資助進行大便免疫化學測試；參加者每次診症可獲政府資助280元，包括化驗結果呈陽性時，由基層醫療醫生提供的第二次診症。

計劃指定大腸鏡檢查服務 費用不超過1000元

參加者在接受大腸鏡檢查基本服務時，如需切除瘜肉，可獲定額資助8,500元，沒有切除瘜肉則可獲定額資助7,800元。專科醫生提供指定大腸鏡檢查服務時，可向參加者收取額外不超過1,000元的費用。

有興趣參加計劃人士，可在衞生署預防大腸癌專題網站查閱計劃詳情，以及參加計劃的基層醫療醫生名單。衞生署亦設立電話熱線3565 6288，在辦公時間解答公眾疑問。

3D技術施大腸癌切除手術。（資料圖片／陳芷昕攝）

6.6%參加者確診大腸癌

衞生署指，現時已有722名基層醫療醫生參與計劃，分布全港1,056個診症地點，當中97%不會收取額外費用。另外，176名大腸鏡醫生亦已加入計劃，在362個服務地點提供大腸鏡檢查服務。如不需切除瘜肉，約82%不會收取額外費用；如需在大腸鏡檢查時切除瘜肉，約69%不會收取額外費用。此外，已有約115,000名合資格人士參加計劃並接受大便免疫化學測試。截至今年9月30日，在交回大便樣本並得出測試結果的參加者中，有12,117人（約13%）的結果呈陽性。在已進行大腸鏡檢查服務參加者中，6,689名（約69%）參加者有大腸腺瘤，643名（約6.6%）參加者確診大腸癌。