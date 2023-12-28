乙型肝炎｜衞生署指香港41萬人患乙肝　近四成患者不知自己受感染

衞生署今（28日）發表病毒性肝炎主題性報告（2020-22年度人口健康調查），並首次納入關於病毒性肝炎的調查問題及測試，以評估目前香港人口的病毒性肝炎狀況。調查結果發現，本港有約41萬人口感染乙型肝炎病毒，佔整體人口5.6%。



本港有約41萬人口感染乙型肝炎病毒，佔整體人口5.6%。（衞生署圖片）

為評估慢性乙型和丙型肝炎患者於本港的疾病活躍程度，衞生署早前於2020年11月至2022年2月期間進行人口健康調查，當中訪問超過1.6萬名15歲或以上的非住院香港人口。

35歲以下的年齡組別感染率低 料預防措施有效

衞生署按調查結果推算，全港有約41萬人患有乙型肝炎，佔整體人口5.6%。調查當中發現，35至54歲人士的乙型肝炎表面抗原陽性率最高，達8.4%；35歲以下的年齡組別則較低，只有不足2%，由此可見港府由1980年代起，就兒童乙型肝炎及其他相關預防措施有效降低年輕一代的乙型肝炎感染率。

衞生署指，四種主要肝炎病毒（甲型、乙型、丙型和戊型）中，乙型肝炎對本港公共衞生造成重大負擔。是次調查有超過2,000名15至84歲受訪者進一步完成身體檢查，其中有6.2%參與者對乙型肝炎表面抗原測試呈陽性，當中有近四成受訪者並未有於住戶調查中自述為慢性乙型肝炎患者，反映本港有一定比例的慢性乙型肝炎病毒感染者未知自己感染。

丙型肝炎感染率處低水平

另外，調查亦發現有0.26%參與者對丙型肝炎病毒核酸測試呈陽性反應，從結果推算，本港有約1.7萬人患有丙型肝炎，感染率於過去數十年持續處於低水平。

衞生署表示，市民應採取適切的措施預防感染病毒性肝炎。（資料圖片）

衞生署籲高風險人士做測試

衞生署表示，市民應採取適切的措施預防感染病毒性肝炎，建議較高感染風險人士，如慢性乙型肝炎患者的家庭成員和性伴侶等進行測試，而慢性肝炎患者應及早進行醫療跟進。衞生署亦會進一步加強監測工作，提高診斷和治療覆蓋率。