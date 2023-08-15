七成肝癌發現時已晚期　梁熙倡全港乙型肝炎篩查

民建聯立法會議員梁熙早前聯同推動及早篩查疾病的組織「銀騎士」，在社區為124名35至78歲市民進行免費乙型肝炎及肝癌篩查活動，並找到10名乙型肝炎呈陽性及高風險人士。香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授袁孟峰表示，香港有七成患者首次發現患肝癌時已是末期或晚期，梁熙建議政府為全港1986年前出生的市民進行免費乙肝篩查。



八成肝癌由乙型肝炎轉化 及早發現可跟進

香港目前有約50萬名乙型肝炎病毒的帶病毒人士，袁孟峰表示有八成肝癌病患者由乙型肝炎轉化而成，鄰近地方如日本、台灣分別超過六成和四成肝癌個案均在初期時發現，而香港有七成肝癌患者被診斷時已是肝癌晚期或末期。

曾四次患肝癌的香港肝臟移植協康會會長黃龍輝表示，見到不少協康會成員都是由乙型肝炎轉化成肝癌，部份甚至在確診肝癌前也未知患上乙型肝炎。

倡1986年前出生未接種疫苗人士普查

梁熙表示，香港市民現時仍需要自費做乙型肝炎檢查，但日本肝炎篩查有資助，成功普及化，建議港府參考日本做法，發展基層醫療中的乙型肝炎檢查，為所有1986年出生、即現年37歲或以上未有接種乙型肝炎疫苗的港人進行免費乙肝篩查，及早篩查出高風險人士，再按病情分流至地區康健中心、私營醫院和公營醫院等。

袁孟峰說，帶有乙型肝炎病毒大多數沒有明顯病徵，市民有可能掉以輕心，當中約四分之一個案惡化成肝硬化甚至肝癌，因此定期檢查和監察十分重要。

檢查費數十元 惡化後做移植動輒數百萬

不過全港37歲以上人口數量大龐大，全面進行免費乙肝篩查會否為港府財政帶來壓力？梁熙指，每次篩查只需約數十元至百元不等，認為不是大數目。香港大學臨床醫學學院外科學系名譽臨床副教授竺兆豪強調，病情若拖延至後期，移植肝臟的費用動輒數百萬元，直言：「源頭阻截仲平！」黃龍輝亦以自身經驗分享指，患病期間曾動過四次手術，花費近500萬元，故十分支持政府盡早篩查出高危病患，為他們提供適切治療。