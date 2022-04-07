乙型肝炎｜6旬患者自覺病情穩定　擅自中止治療　5年後方知闖了禍

沒想到中斷乙型肝炎治療，竟帶來如此嚴重的後果！一名年約65歲的長輩，患有乙型肝炎，治療初期一直都規律服藥，疾病控制十分穩定，由於乙肝幾乎無任何症狀，導致他逐漸放下戒心，忽略了乙肝持續治療的重要性，而擅自中止治療，也不再回診。在乙肝病毒的肆虐下，約五年後這位長輩不僅肝硬化加劇，更因肝硬化引發腹水，同時肝臟也長出腫瘤，再度回診時，乙肝病毒暴增、肝臟已經千瘡百孔。



台灣嘉義基督教醫院內科部胃腸肝膽科周莒光主任表示，乙肝比丙肝更可怕的原因在於乙肝病毒容易嵌進肝細胞染色體，且不一定歷經「肝炎、肝硬化、肝癌」三部曲，可能直接從肝炎進展成肝癌。在最新研究顯示，肝癌有近6成是因乙肝所引起的！因此乙肝患者自認沒症狀也不可輕忽這疾病，一旦發作恐會對肝臟造成更大的危害。雖然乙肝目前需要長期治療，但是只要治療與追蹤，還是可以穩定控制病情。

▼急性和慢性乙型肝炎有什麼分別？有什麼症狀？（按圖👇👇👇）

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乙肝用藥限制小 提高年長病患服藥方便性

周莒光主任指出，治療乙型肝炎，現在多以口服抗病毒藥物為主，每天一顆，不受空腹、飲食時間限制，既簡單又方便，其抗藥性低且可有效抑制肝臟內的乙肝病毒．不讓肝臟受到病毒的侵害。尤其對年紀較長的乙肝病患，多數病患同時合併有慢性疾病，每天固定服用的藥物已經不少，若能減少乙肝服藥顆數，可提高病患服藥順從性，有效控制乙肝。周莒光主任強調，乙肝只要規律回診、依醫生指示用藥，可有效抑制病毒復發，最擔心的就是像上述病患，因為沒有症狀而自以為痊癒，一旦自行停藥不去追蹤，後續肝臟的反撲恐會超過想像。

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肝功能指數正常不代表沒事！小心病毒已超標

在台灣，乙肝病患多數是母子垂直傳染，至今還是有些民眾不知道自己可能是乙肝帶原者。因此周莒光主任建議，每個人除了一生至少一次GOT、GPT等肝功能檢查外，也應至少接受一次乙肝病毒檢測，他表示，有部分乙肝患者，肝功能指數雖然正常，但是病毒量卻很高，卻被誤認沒有乙肝。現在台灣國民健康署針對45歲以上民眾提供一次免費乙肝、丙肝篩檢服務，若家中有成員還尚未做過篩檢，可以到各醫療院所主動詢問、檢查，不要錯失治療的最佳時期。

周莒光主任最後溫馨提醒，除了積極治療、固定回診外，平常也應避免飲酒、避免食用來路不明的中草藥、漢方或補充品，以免肝臟受損加劇，若懷疑有異常症狀，千萬不要自行判斷，盡快尋求醫院協助。

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