退休漢用石擲白鷺令其3日後死　官稱為平衡另一個生命　判囚2月

退休漢在海旁釣魚時，涉多次用石頭投向一隻靠在岸邊的白鷺，之後逃離現場。該白鷺3日後死亡，退休漢今（29日）在西九龍法院承認一項虐畜罪。裁判官溫紹明判刑時指，被告只因白鷺阻礙其垂釣便犯案，行為惡劣、自私、不文明。溫官強調，白鷺和被告同樣有權享用涉案地方，被告無權驅趕，斥被告的行為令社會蒙羞，為平衡一個生命因被告的行為毫無意義地失去，判退休漢入獄2個月。



被告文國基（68歲，退休人士），被控於2023年10月27日，在青衣青敬路1號青衣海濱公園殘酷地惡待和驚嚇一隻大鷺，而導致鳥隻受到不必要痛苦。

市民見被告用石擲白鷺約6次

案情指，案發當日，有市民在海旁距離被告約5米的位置，見到被告用石粒扔向在石塊上休息的白鷺約6次，歷時約3分鐘。該白鷺多次遭石塊擊中，並不能飛行。市民見狀取出手機拍攝，被告發現後便離開。

指白鷺阻其揮魚竿

市民其後將拍到的片段上傳至Facebook，警方展開調查。約30分鐘後，被告折返海旁，怪責市民將片段上傳。市民則向警方指認被告，被告警誡下稱因為見到該白鷺沒有活動，故想確認其是否活著。被告其後在錄影會面改口稱，因為該白鷺阻擋他將魚竿揮向海，故想將牠趕走。

白鷺身上有新近瘀傷和凝血

該白鷺3日後死亡，驗屍報告指牠身上有新近瘀傷和凝血情況。獸醫指出，被告的行為會對該白鷺造成重大驚嚇、壓力，扔石塊的衝擊力可使其頸部和背部瘀傷，引致白鷺的痛苦。

官斥被告行為惡劣不文明

溫官判刑時指，在任何文明社會裏，人類都應與其他生物和諧相處，尊重其他動物，直斥被告只因白鷺阻礙其垂釣便用危險、殘忍的方式對待牠，行為惡劣、自私、不文明，用自我中心的方法逼使白鷺為其釣魚讓路。

白鷺與被告同樣有權享用地方

溫官強調，環境不只屬於人類，白鷺和被告同樣有權享用涉案地方，被告無權驅趕。溫官又指，若是文明的人見到有動物在休息，如非必要，人類的活動可以遷移別處進行。

社會文明程度視乎人們如何對待動物

溫官續指，涉案白鷺雖然在事後三日才死亡，但被告的行為絕對與其失去生命有關。被告對一隻沒有威脅和殺傷力，看來如此弱小的動物作出如此行為，法庭絕不能姑息。溫官又指，社會文明程度要視乎人們如何對待動物，斥被告的行為令社會蒙羞，即時監禁難以避免。

案件編號：WKCC 4660/ 2023