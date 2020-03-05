觀鳥會首定位裝置追蹤　有小白鷺全年留港棲息　促保育魚塘濕地

香港觀鳥會首次以「定位追蹤裝置」研究鷺鳥移動習性，發現4隻於新界西北魚塘捕捉的小白鷺戴上追蹤器一年或以上，當中有兩隻全年留港，夏天會留在后海灣的天然泥灘及魚塘棲息及覓食，另外兩隻以安徽省合肥市為繁殖地，但他們在冬天均會回到香港新界西北魚塘棲息，反映保育魚塘濕地的重要性。

香港觀鳥會首次以「定位追蹤裝置」研究鷺鳥移動習性。（勞敏儀攝）

香港觀鳥會獲漁護署批准，在2017年底起為15隻小白鷺戴上追蹤器。該款追蹤器採用太陽能運作及需要人力回收數據，重量僅12克，佔小白鷺體重3%以下，每天可記錄12個GPS位置，小白鷺體重亦必須有400克或以上，有關數據會被儲存在其背上「小背囊」。在這15隻戴上追蹤器的小白鷺中，有8隻記錄超過30日的GPS位置，當中分別有兩隻可判斷為候鳥（則每年回港度冬）及留鳥（則全年留港繁殖及度冬）。

該會在2018年1月底為四隻小白鷺戴上追蹤器，其中兩隻分別在同年3月底及5月初開始遷徙，飛行三日跨越1000至1200公里抵達安徽省合肥市附近一帶農地，分別停留29日及122日，前者估計繁殖失敗，再轉移到其他濕地覓食繁殖；後者則估計成功覓得配偶及經歷築巢、孵蛋及育雛等工作，牠們最後再回到香港后海灣過冬，其中一隻更在本港魚塘濕地一帶生活237日。

戴上｢定位追蹤裝置」的小白鷺。（Chung Yun Tak / 香港觀鳥會）

此外，有一隻小白鷺自2018年初至去年初均沒有離開香港，活動範圍圍繞后海灣一帶泥灘和魚塘，範圍由南生圍、米埔自然護理區至深圳灣紅樹林。除了顯示部分小白鷺是全年留港棲息的留鳥，更反映后海灣一帶的濕地擁有豐富資源合食物，是鷺鳥棲息、覓食、晚棲及繁殖的重要生境。

高級研究專員彭俊超表示，小白鷺是本港數量最多的鷺鳥，繁殖期平均記錄約800隻在港棲息繁殖，並從調查結果反映小白鷺具「區域忠誠度」，不太喜歡冒險及喜歡重返自己熟悉地方，若魚塘被填土，令原本在該處棲息鷺鳥遷移去鄰近魚塘，衍生「同種相爭」；若魚塘被荒廢或長滿雜草，也會影響其生活判斷，故無論是魚塘或濕地均有重要保育價值。