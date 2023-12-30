元旦假期｜內地旅客稱特意南下「撐香港」　留港兩日料消費數萬

今日（30日）是元旦一連3日假期的首天，高鐵西九龍站擠滿大批南下的內地旅客，有湛江旅客表示，特意南下撐香港消費，預計在港逗留兩天花費數萬元；亦有北京旅客特地來港避寒兼跨年。



高鐵西九龍站擠滿大批南下的內地旅客，（黃寶瑩攝）

陳小姐今次特意來港跨年、觀賞煙花匯演及撐香港消費，（黃寶瑩攝）

湛江旅客來港跨年、觀賞煙花匯演

來自湛江旅客陳小姐，乘搭4小時多高鐵到香港。她稱高鐵開通湛江站方便她來港，疫情前未試過特意來港遊玩，通常在港轉機作短暫逗留。今次特意來港跨年、觀賞煙花匯演及撐香港消費，她稱在港消費有新鮮感，雖然未有特定消費目標，但預料至少花費數萬元，計劃在港逗留兩日。

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特意前來跨年的還有來自潮汕的陳小姐與其家人，她指特意為觀賞歷時最長的跨年煙花匯演而訪港。作為首次訪港，計劃遊覽銅鑼灣及星光大道及品嘗小食。

北京旅客來港避寒

另有北京旅客特意到港避寒，郭小姐於疫前曾到訪香港，指香港購物種類比較豐富，計劃到訪迪士尼和觀賞煙花匯演，預計花費1至2萬。

郭小姐預計在港消費1至2萬元，（黃寶瑩攝）

同樣來自北京的嚴小姐及同行朋友亦是到港避寒4天，計劃到訪迪士尼及海洋公園，未有計劃觀賞煙花，首次到港香港，跨年並非主要目的，主要來港遊覽。有廣東旅客李小姐及王先生來港參加婚禮，打算短暫逗留一天，指香港住宿過於昂貴，故未有打算留港跨年。