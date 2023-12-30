廟街夜市｜開鑼半個月錄逾20萬人次　3成為遊客　陳國基稱感鼓舞

「廟街夜市」本月15日開鑼，不少商販反映夜市氣氛超預期，令人振奮，政務司司長陳國基今日（30日）稱從旅發局得知，「廟街夜市」已錄得逾20萬人次，平均人流比之前上升3至4倍，當中預計逾3成是來自各地遊客，令人鼓舞，陳國基指，政府將聯同各界舉辦更多類似活動，讓市民生活更開心、遊客體驗更精彩。



▼12月17日 廟街夜市第三晚仍然人山人海▼



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陳國基在Facebook貼文稱，廟街夜市吸引不少市民和遊客到場「打卡」和「掃街」，他在長假期前夕相約旅發局總幹事程鼎一及港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮，一起到廟街走走，感受耳目一新的繁華熱鬧。

▼12月17日 廟街夜市第三晚仍然人山人海▼



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一行人當日下午四時多抵達廟街，陳國基稱現場已經人頭湧湧，不少市民和遊客在場遊逛和品嚐各地特色小吃，攤檔商戶亦十分熱情，而旅發局在籌備這個活動時，各政府部門都非常支持配合，與旅發局和商戶有傾有講，他認為這是一個很好例子，既貫徹政府「以結果為目標」辦事方針，亦彰顯政界與商界「一加一大於二」的團結力量。

陳國基又指，從旅發局得知，廟街夜市已錄得逾20萬人次，平均人流比之前上升3至4倍，當中預計逾3成是來自各地的遊客，令人鼓舞，