除夕．元旦｜長假首日截至晚上9時84.5萬人次出入境　羅湖最繁忙

撰文：何瑞芬
出版：更新：

元旦新年三日假期今日（30日）開始，不少港人都趁機外出旅遊，入境處數字顯示，截至晚上9時，各口岸出入境人次人次逾84.5萬人次，當中約44.7萬人次離港，而入境人數則約39.8萬，出境人數較入境僅多約一成。當中羅湖口岸為最繁忙的口岸，有16.8萬人次出入境；其次為落馬洲支線，有16.3萬人次出入境，至於機場出入境人次亦達11萬。

▼12月30日　香港國際機場情況▼

+5

出境佔44.7萬　入境約39.8萬　出境僅較入境多約12%

入境處數字顯示，截至晚上9時，各口岸出入境人次人次達84.5萬人次，當中約44.7萬人次離港，而入境人數則約39.8萬，出境人數較入境多約12%。當中羅湖口岸為最繁忙的口岸，有16.8萬人次出入境；其次為落馬洲支線，有16.3萬人次出入境，至於機場出入境人次亦達11萬。

在出境數字當中，羅湖口岸有9.8萬人次出境，落馬洲支線口岸有8.9萬人次，機場亦也5.3萬人次，港珠澳大橋香港口岸則有5.1萬人次。

至於入境方面，有7.4萬人次經落馬洲支線口岸入境，羅湖口岸有7萬人次，機場5.8萬人次，深圳灣則有4.5萬人次。

▼12月23日　港珠澳大橋情況▼

+7
聖誕節｜機場登機櫃內大排長龍　港人赴台坐廉航機票仍要$3700聖誕新年｜冬至近44萬人次離港　出入境逆差擴大　一日唔見14萬人聖誕新年｜機場昨錄逾7萬人次出境　連續兩日破疫情以來紀錄聖誕節｜長假期求診　54間私家診所、18間門診有服務【附名單】
入境處
元旦