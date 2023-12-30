除夕．元旦｜長假首日截至晚上9時84.5萬人次出入境　羅湖最繁忙

元旦新年三日假期今日（30日）開始，不少港人都趁機外出旅遊，入境處數字顯示，截至晚上9時，各口岸出入境人次人次逾84.5萬人次，當中約44.7萬人次離港，而入境人數則約39.8萬，出境人數較入境僅多約一成。當中羅湖口岸為最繁忙的口岸，有16.8萬人次出入境；其次為落馬洲支線，有16.3萬人次出入境，至於機場出入境人次亦達11萬。



▼12月30日 香港國際機場情況▼



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出境佔44.7萬 入境約39.8萬 出境僅較入境多約12%

入境處數字顯示，截至晚上9時，各口岸出入境人次人次達84.5萬人次，當中約44.7萬人次離港，而入境人數則約39.8萬，出境人數較入境多約12%。當中羅湖口岸為最繁忙的口岸，有16.8萬人次出入境；其次為落馬洲支線，有16.3萬人次出入境，至於機場出入境人次亦達11萬。

在出境數字當中，羅湖口岸有9.8萬人次出境，落馬洲支線口岸有8.9萬人次，機場亦也5.3萬人次，港珠澳大橋香港口岸則有5.1萬人次。

至於入境方面，有7.4萬人次經落馬洲支線口岸入境，羅湖口岸有7萬人次，機場5.8萬人次，深圳灣則有4.5萬人次。

▼12月23日 港珠澳大橋情況▼

