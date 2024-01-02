黎智英案｜今正式開審　妻兒到庭旁聽　警截查所有駛經法院外車輛

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間關聯公司，被控涉違《香港國安法》，案件今日（2日）在西九龍法院（暫代高等法院）開審，控方將讀出開案陳詞。



案件備受關注，警方出動「劍齒虎」裝甲車戒備，反恐特勤隊荷槍實彈駐守，多輛在法院外駛過的車輛被警方截查。黎智英的妻子和兒女到庭聽審，民主黨前主席劉慧卿到場支持，她稱過往一直只能坐延伸庭，暫未有機會親眼見到黎智英。



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押送黎智英的囚車，今晨7時45分左右駛入西九龍法院，現場有「劍齒虎」裝甲車及反恐特勤隊持槍戒備，法院外幾乎每個路口都有警員或便衣警員駐守。法院外的通州街天橋下，亦有多輛警車停泊。不少車輛經過都需要進行嚴格檢查，有綠在區區的回收車經過法庭時，警員要求回收車打開貨車尾板，有警員手持儀器入內檢查。

劉慧卿到庭支持 楊健興關注涉發布煽動刊物指控

黎智英的太太、女兒、細仔及大仔於9時半左右到庭；多名外國領事亦有入庭，當中包括英國領事代表及美國領事代表。

民主黨前主席劉慧卿近10時抵達，希望支持被告，「都唔知見唔見到（黎智英），不過唔緊要，我哋依啲最緊要都係講個心。」她解釋，上兩次因為太多人來聽審，自己都是坐延伸庭，日後如有時間盡量都會過來聽審。

記協前主席楊健興表示，自己是第一次來聽審，由於案件涉及串謀發布煽動刊物，而今日控方會讀出開案陳詞，所以特意前來。

黎智英還柙3年，身型消瘦了不少。

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法院外有近40多名市民排隊等旁聽，部分人帶同露營椅，有排在隊頭較前位置的許先生坦言，自己不算是太關注案件，只是住在附近又有時間就前來聽審。

在隊伍較前位的Zoe表示，早在上午7時已到場，今次第一次到法院旁聽黎智英案，故特意提早到場，希望「用時間換取機會」。她又指，一直關注47人案、立場案等，趁今日休息日親身聽審，「想掌握第一手嘅資訊，而唔係單靠傳媒報道。」

她亦指，自從《蘋果日報》、立場新聞等較大型媒體消失，認為「新聞自由剝奪了一些」，即使現時有不少小型網媒出現，亦難以填補。

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壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中港實施制裁，涉違國安法，他和三間《蘋果日報》相關公司，被控串謀勾結外國勢力，及串謀發布煽動刊物等共四罪案，控辯雙方早前就煽動罪的檢控期限爭辯，法官最終裁定控方沒有逾時檢控，並將案押後至今日（2日）開審，到時控方會讀出開案陳詞。