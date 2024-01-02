黎智英案｜控方料正式開案　囚車押送黎至法院　警荷槍實彈戒備

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》3間關聯公司被指違反國安法的案件，控方料將於今(2日)讀出開案陳詞，並會陳述控方對黎的詳細指控。黎將會如常在清晨由車隊由荔枝角拘留所押送黎至西九龍法院應訊。



黎智英還柙3年，身型消瘦了不少。

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【08:45】西九龍法院外有不少人士排隊旁聽，警員及警犬在出入口駐守，檢查入場人士。

【07:45】押送黎智英的囚車上午駛入西九龍法院，法院外停泊裝甲車，反恐特勤隊荷槍實彈戒備。

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4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控四罪，包括一項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和一項勾結外國勢力罪。

黎案於上月18日已開審，首周只在處理法律爭議，黎等被告指他們所涉的煽動罪名，是有半年的檢控時限，但律政司提控時疑已逾時，認為法庭並無司法檢限審理；控方回應指控罪涉串謀元素，加上控方在控罪日期末的6個月內，已知會法庭會提出檢控，故並無逾時。法庭最後接納控方說法，裁定法庭有權審理，並把案押後至今天，料將正式開案。

案件編號：HCCC 51/2022