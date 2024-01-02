黎智英案｜控方指黎是案中主腦　與多名前美國官員有直接聯繫

壹傳媒創辦人黎智英被指請求外國對中國及香港實施制裁，涉違《港區國安法》，他和三間《蘋果日報》相關公司被控串謀勾結外國勢力等共四罪。法庭上月處理其中一項控罪「串謀發布煽動刊物罪」的法律爭議，並把案件押後至今天(2日)在西九龍法院續審。控方撤回黎獨自被控的「勾結外國勢力罪」後，黎智英正式答辯，並否認餘下三項控罪。



控方讀出開案陳詞，指黎智英是案中主腦，並指案中將依賴五名「從犯證人」的作供，包括《蘋果日報》 前高層張劍虹、陳沛敏和楊清奇。案情亦指，黎於涉案期間，和多名前美國官員有直接聯繫，包括前駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham）、前國防部副部長 Paul Wolfowitz、退役上將 Jack Keane等，黎並曾會晤多國多名官員，包括美國前副總統彭斯及時任美國民主黨眾議院議長佩洛西等。



4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控四罪，包括一項串謀發布煽動刊物罪 、兩項串謀勾結外國勢力罪和一項勾結外國勢力罪。

黎智英還柙3年，身型消瘦了不少。

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黎智英今出庭時 精神不俗

黎智英今在4名懲教人員看管下步入犯人欄，身穿深藍色西裝及白色襯衫，精神不俗。他在開庭前多次探頭望向家屬席點頭微笑，並嘗試做口型溝通，坐在家屬席的幼子則輕輕揮手回應。

黎智英以英語答辯 稱「not guilty」

控方申請將黎獨自面對的勾結外國勢力罪存檔法庭，獲法官批准。法庭書記其後向黎讀出控罪，黎站起身聆聽控罪後說：「不認罪（not guilty）。」另三名被告則由一名女士代表，她亦否認控罪。

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控方指黎和前美國軍方人員有聯繫

控方開始讀出開案陳詞時，形容黎是一名「激進的政治人物（radical political figure）」以及「泛民主派忠實支持者（staunch supporter of the pan-democratic camp）」。黎在案發期間與Mark Simon在一個名為「Jim/Jimmy/Mark」的Whatsapp群組內，商討請求向中港官員實施制裁。黎亦與多名前美國官員有直接聯繫，包括：前駐港澳總領事郭明瀚（James Cunningham）、前國防部副部長 Paul Wolfowitz、退役上將 Jack Keane等。黎又多次與外國官員會面，包括美國前副總統彭斯（Mike Pence）、美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、時任美國民主黨眾議院議長佩洛西，及美國的參議員等。

張劍虹陳沛敏及楊清奇將任控方證人

此外，黎在案發期間與《蘋果日報》高層編採人員，串謀以《蘋果日報》作為平台發布煽動文章，並要求外國對中港官員實施制裁。已認罪的《蘋果日報》前社長張劍虹、前副社長陳沛敏、前社論主筆楊清奇，以及沒被起訴的前營運總裁周達權，將以控方證人身分作供，講述《蘋果》日常運作，以證黎曾指示他們實施串謀協議。

161篇涉案文章61篇國安法後發布

控方引述《蘋果日報》於涉案時間的161篇文章佐證，其中31篇在國安法生效後發布。而黎智英亦撰寫專欄「成敗樂一笑」，在涉案時間撰寫22篇評論文章，共錄制24個「Live Chat with Jimmy Lai」，以及在Twitter發表811個貼文。案情強調，《蘋果日報》具影響力的媒體，其透露於涉案時期，《蘋果日報》共印製約7800萬份，而是其停運的一天，則印製約100萬份。

４名將會作控方證人的壹傳媒前高層。（詳看下圖)

透過重光團隊犯案 42名中港官員被制裁

此外，控方指黎和陳梓華、李宇軒、「攬炒巴」劉祖廸、Mark Simon及多名外部勢力，包括裴倫德、日本眾議院議員山尾志櫻里、英國金融家布勞德（Bill Browder）等，透過組織「重光團隊（Stand with Hong Kong Fight for Freedom,SWHK）」犯案。在陳被捕前，黎智英和各人要求美國、英國、愛爾蘭、紐西蘭、日本、捷克等對中港實施制裁，包括要求相關國家終止與香港之間的引渡協議，以及限制與中港的貿易往來，多國均對中港實施制裁，其中美國曾制裁42名中港官員。

控方將會傳召城市大學法律系教授、梁美芬丈夫王貴國以專家證人身分作供，講述制裁帶來的影響。

主審黎智英案的3名法官。(詳看下圖)

案件不設陪審團，由三名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。

黎智英早前爭議控方檢控串謀發布煽動刊物罪時，已超過檢控時限。法庭聽取陳詞後，裁定控方沒有逾時檢控。

法官在上次聆訊裁定，控方訴黎的煽動刊物罪沒有超出6個月的檢控時間。辯方今早開審前曾對控罪有爭議，並向法庭提交書面陳詞。資深大律師彭耀鴻指，法改會當初就煽動罪立法時，已考慮到「未完成串謀協議（unconssumated conspiracy）」或會造成不公，但仍交由控方決定是否就這些「未完成」的串謀煽動行為提控，辯方立場亦然。副檢控刑事專員周天行則回應說，法庭已就檢控時限的爭議作出裁決，毋需再對控罪日期的問題再作判斷。

法官及後駁回辯方爭議，並簡述理由指，辯方稱法庭早前裁決並未釐清控罪日期，是否應該包含2019年4月至2021年6月13日之間，因控方於2021年12月14日才加控黎煽動罪，上述時段已經超出6個月檢控期限，故要求重新審視早前已經下達的裁決。但法官認為辯方早前並未在庭上就此陳詞，卻在法庭下達裁決後才以「釐清爭議」為由提出這個新的論點，法庭不會接納，亦不認為早前裁決有不清晰之處。

案件編號：HCCC 51/2022