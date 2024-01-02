商人涉圖姦機場相識女子　女方表明月事拒性交　被告﹕我們玩別的

中年商人疫情期間在機場核酸等候區，認識一名來自美國能操流利普通話的女子，並交換聯絡方法。二人後來相約出來午膳，期間女方需為手機充電，男方疑藉機叫女子到其酒店房，並把女方推下床，涉嫌吻其胸及圖把對方強姦，商人因而被控非禮及企圖強姦罪，他否認指控，案件今(2日)在高等法院開審。主控在開案陳詞透露，女事主曾明確表明不願意，又稱「來大姨媽」，被告卻稱不介意，更多番說：「我們玩別的。」並繼續作出性侵行為。被告被捕後其內褲前褲襠有血跡，並驗出該血跡有X的DNA。



被告韋德恩（54歲，商人），被控於2022年8月18日在旺角希爾頓花園酒店一房間內企圖強姦及非禮X。

被告韋德恩否認企圖強姦及非禮罪，在高等法院受審。

被告與X到港後在機場認識

控方在開案陳詞透露，被告與事主X於 2022年8月15日在機場相遇，當時兩人在核酸等待區，被告請求X幫他處理健康碼但失敗，其後要機場職員協助。

X領取行李後到的士站時再遇見被告，被告邀請X一同乘坐的士到中環，兩人在車上以普通話交談。被告提及他太太及兒女現定居在北京，他過去曾居於美國，現為香港永久居民，是一名半退休的生意人。X則透露她從美國來港，從事醫療工作，又向被告請教該如何與中國人打交道。兩人在中環下車後交換了彼此的微信。

邀請X到被告酒店房充電

被告後來兩度嘗試邀約X見面，最後相約於同月18日在涉案酒店共進午膳。期間，X再請教該如何拓展中國市場。約一個半小時後，X的手機快要沒有電，表示要回酒店充電。被告聞言提議X可到他的酒店房間充電，如此他們便能繼續聊天。

X隨即陪被告辦理入住手續，並領取行李到涉案房間。到達房間後，被告才發現沒有可供X的Apple 手機使用的充電線，因為他使用華為手機。X後來取得酒店提供的Apple 充電線，卻一直未能充電，便打算離開。

性交未遂用下體貼近X面部

此時，被告突將X按倒在床，強吻和吸啜X的胸部，又脫去X的內褲，嘗試與X性交，但X不斷反抗而未能成事。被告見狀稱：「我們玩別的。」然後指插X的下體，X不斷郁動身體反抗。被告再重複稱：「我們玩別的。」並將其下體貼近X的面部。

反問X這不是很正常嗎

X即向被告表示她「來大姨媽」，被告直言不介意，未停止侵犯行為。直到X稱要報警，被告才停手並稱：「我尊重你。」X立即穿上衣服，並表示沒有想過被告是這樣的人。被告則稱：「真是沒有意思。」又指大家都是成年人，又說：「你在美國這麼久，這不是很正常嗎？」X隨即離開房間，到酒店大堂打了一個電話。被告不久後亦出現在大堂，與X有交談。之後，X在酒店職員協助下報警。

被告內褲前褲襠有X的血跡

承認事實則透露，警方在涉案房間發現染血的床單，經化驗後發現血跡有X的DNA。另被告的內褲前褲襠亦有發現染有X的DNA的血跡。

案件編號：HCCC238/2023