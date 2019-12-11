女商人疑遭執屍強姦　被辯方指熱情　事主問：無男友被姦就係自願

鐘錶女商人在遊艇飯局後，疑遭男商人「執屍」強姦案續審，女事主今(11日)接受辯方律師盤問，律師指女商人在遊艇飯局中已熱情對待被告，兩人亦有擁抱和親吻。女商人即反應激動，反問：「係咪醉嘅人就應該被人強姦，無男朋友既人被人強姦就係自願？」辯方又指，兩人在案發時沒有性交。女商人否認。

被告黃興國在高等法院否認一項強姦罪。(資料圖片)

被告黃興國，33歲，報稱商人。他否認於去年11月22日在沙田一單位內強姦女事主X。

辯方指X船上擁抱並吻被告

辯方律師盤問女事主X時指，X在遊艇飯局中對被告友善和熱情，X回答說：「我對個個都好友善。」但她否認對被告熱情。辯方又指，X在船上曾擁抱和吻被告，X聽罷反應激動，指若她清醒的話，一定不會做出此事，並謂：「係咪醉嘅人就應該被人強姦，無男朋友既人被人強姦就係自願？」

被告入屋脫衣有穿內褲

辯方又指，被告和X之後返到被告的沙田住所。被告入屋後脫掉衣服，僅身穿內褲。而X則情緒高漲，用手機播音樂並跳舞，X稱她對此並無印象。辯方又指，被告未有脫去X的內褲，兩人在案發晚亦沒有性交，X否認說法。

辯方又質疑，為何X致電醫院要求身體檢查時，未有向護士透露她被強姦。X解釋，因難以啟齒而未有透露事件。

案件明續。

案件編號：HCCC244/2019