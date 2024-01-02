日本羽田機場客機起火　港人乘客：撤離100米後左引擎爆炸

日本東京羽田機場有客機起火，一架由北海道飛抵羽田的客機降落期間，在跑道上與日本海上保安廳一架定翼機相撞客機起火，機上全部379人已撤離。當中有香港乘客，他接受無綫新聞訪問時表示，從機上撤離約100米後，飛機左邊引擎便發生爆炸，當時大部份乘客已經離開飛機。



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日本東京羽田機場有客機起火，港人乘客張先生接受無綫新聞訪問時說，「機頭輪胎著地時像很好大力，我以為是普通硬著陸。」坐在窗口旁的他，觀察到近機翼位置冒煙及有火光，當時飛機上有空姐呼籲乘客保持冷靜，他在大約一分鐘後走到飛機逃生門，但途中看到有些人想取行李，而當時消防員已到達現場展開救火行動。

張先生續指，「我幫助人跑下滑梯後，好像說引擎想爆炸，之後離開飛機。」他描述，當時離開飛機行走約100米後，飛機左邊引擎發生爆炸，當時大部份乘客已經從機上撤離。當他到達停機坪30分鐘後，有專車接載他們返回航站樓。