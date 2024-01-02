日本羽田機場撞機艙內第一視角：濃煙密佈　乘客急到癲有人大叫

日本東京羽田機場跑道有一架日本航空（JAL）A350客機（航班編號JL516）在羽田機場準備降落時，與準備起飛的海上保安廳固定翼飛機相撞，兩機當場起火，成為在跑道上滑行的火球。日本航空367名乘客與12名機組成員全部順利逃生，較早時消息稱保安廳飛機6名機組人員中有2人死亡、機長正在羽田機場急救中，但最新消息稱，有5人死亡。



社交媒體X用戶@saaanchhhiiiimu指出，「男朋友搭飛機從新千歲機場起飛，當時我正在舒服泡澡……真的好險他平安回來了。」從這名網民上載的照片可看到，她的男友從逃生梯逃出飛機後，仍可看到客機在跑道上狂燒。

她在推文回覆男友的發文：「很高興他還活着。」

另一疑似是她男友的帳號則有更多畫面，其中多則影片拍下飛機在着火的情況下降落，而乘客則是非常緊張，等待逃生門開啟逃生。在客艙內更是濃煙密佈之際，部份乘客相當焦急，有人已不顧快將降落的燈號與訊號音，離開座位或跪坐座椅上。

這位賬號名稱僅是「あ」的網民發文，從他上載的影片和相片可見，疑似左側機腹冒出火光以及機艙內部濃煙密布的影片，還有一張照片可見到他自逃生梯離開機艙後，回看飛機機體正在焚燒燃燒。他在推文寫下「以為就要沒命了」。

另一名客機乘客フジカワハルカ報平安，稱她曾搭乘那部飛機，平安無事，但她看來驚魂甫定，在文末發了一個哭臉的emoji。從她拍的照片可見，停機坪上有大批人逃生後，站在遠處觀看正在熊熊燃燒的客機。

起火的飛機是日本航空公司的空中巴士A350客機，1月2日從北海道新千歲機場飛往東京羽田機場。

據政府官員稱，出事的日本海岸警衛隊飛機機體編號是JA772A。

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▼影片顯示民眾在飛機跑道上逃生▼

據海上保安廳第三司令部稱，準備降落的日航飛機很可能與起飛前在跑道上行駛的日本海上保安廳固定翼飛機相撞。

羽田機場表示目前關閉所有跑道。

日媒TBS報道，事發於下午5時47分左右，一架日本航空客機在即將降落羽田機場時起火，並看到似乎是乘客的人從飛機逃出。

客機載有367名乘客。